Prijović ima jaku konkurenciju: Interliber, pa balet 'Orašar'...

Već je stvarno bilo dosadno, danima je trajalo to zanovijetanje oko rasprodanih koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni. Prvi, drugi, treći..., išlo je tako do pet pa stalo. Pet koncerata, rasprodanih. Bili su ljudi u “šoku”, pa tko to sluša i slična pitanja, bilo je baš bedasto. Tko je želi slušati, nek’ je sluša i “ćao, đaci”... Dobro se to davnih dana verbalno poigrao velikan Arsen Dedić.

Otprilike je išlo ovako, pitali su ga što misli o tome da Mišo Kovač može napuniti stadione, a on baš i ne. Arsen je dovitljivo, kakav je već i bio, pun cinizma rekao: “A Mišo ne može napuniti kazalište”. I to je tako, sve ima svoju publiku. A ovi koji su se čudili, snebivali nad faktom kako će Aleksandra Prijović pet dana pjevati u zagrebačkoj Areni, ovih su dana mogli naći duševni mir. Ako su već takvi čistunci, pa ne slušaju “taj šund, tko je uopće Aleksandra Prijović?” i slične bedastoće, ako su već toliko “kulturno uzdignuti”, a vjerujem da je dosta njih obični “fićfirići”, mogu se tješiti visokim brojkama u kulturi.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Došao je taj Međunarodni sajam knjige do 45. izdanja i rekorda po posjećenosti. U šest dana programa, dakle dan više nego što traje Prijovićkin program, Interliber je pohodilo 120.000 ljudi. Da, da, ako ćemo u prosjeku, 20.000 na dan, a toliko ih neće imati ni pjevačica koja dolazi iz Beograda. I nije samo to, iako brojčano se ne može mjeriti.

Znate kako već u ovim hipsterskim krajevima biva otprilike svake godine u ovo doba. Balet “Orašar”. Redovi su tad pred kazalištem za ulaznice veći nego pred kladionicom. Tako je bilo ispred zagrebačkog HNK, a nedavno je došla vijest i iz splitskog, oni će imati u prosinc čak 13 izvedbi “Orašara”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: Počela prodaja karata za balet Orašar | Video: Sanjin Strukic/PIXSELL/24SATA

A Prijović je stala tek na pet. Pa ti pjevaj, Aleksandro...