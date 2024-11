Prijović nakon rekorda u Areni Zagreb: 'Za mene bi bio veliki poraz da me uspjeh promijenio'

Uvijek se trudim kada dajem intervju poslije koncerta, da budem realna, ali isto tako uvijek kažem, vi koji ste bili prisutni, vidjeli ste sami. Jako sam sretna što sam imala priliku ispuniti svoje obećanje koje sam prošle godine rekla u Areni. Jako mi je bilo lijepo i jako sam sretna što sam imala šest zagrebačkih Arena. Pomalo sam i tužna što mi je ovo posljednji koncert, rekla je ekskluzivno na medijskom druženju regionalna zvijezda Aleksandra Prijović nakon rasprodanog šestog koncerta u najvećoj hrvatskoj dvorani, čime je postala apsolutna rekorderka.

Foto: Privatni album

U ponedjeljak navečer tako je održala svoj 60. koncert u sklopu turneje ‘Od istoka do zapada’ i 20. u Hrvatskoj. Kao rezime turneje kazala je kako joj je svaki od koncerata bio predivan.

- Publika me voli koliko i ja volim njih. U svim državama i gradovima gdje sam pjevala osjećala sam se kao kod kuće. Dočekivali su me na jedan divan način i na svakom koncert je bila posebna energija. I kada me pitaju gdje mi je bilo najbolje, ja se ne mogu odlučiti. Mogu samo reći da sam ponosna i sretna što imam ovakvu publiku i ovakve suradnike. I dalje osjećamo jednu želju i volju da poslije 60 koncerata, što ja mislim da je teško, donesemo energiju. Ipak smo 60 puta praktički istu stvar odradili. Kad trebam izaći na pozornicu, mislim da svi ljudi oko mene osjete moju želju i uzbuđenje da publici vratim koliko god mogu - rekla je.

Foto: Aleksa Savulov

Popraćena najsuvremenijom produkcijom, profesionalnim glazbenicima i plesačima, regionalna senzacija nizala je hit za hitom, a Zagrepčanke i Zagrepčani pjevali su s njom uglas. ‘Za nas kasno je’, ‘Psiho’, ‘Separe’, ‘Dam dam dam’ i brojne druge pjesme iz njezine uspješne karijere odjekivale su glavnim gradom.

Priznaje kako 2023. godine, kada je započela turneju, nije mogla ni sanjati da će u rekordnom roku rasprodavati arene i dvorane.

- Kad smo planirali prvi beogradski koncert, pa i zagrebački, pomislila sam da valjda mogu napuniti jednu Arenu, a već na trećoj sam pomislila kako ovo nije moguće. Na znam što da sada mislim, a da ne zvučim pretenciozno. Ne želim biti skromna kada su ovi koncerti u pitanju jer ovo je zaista veliki uspjeh i ja sam toga svjesna - kaže Prijović.

Foto: Marko Kiš/Extra FM

Na šestom koncertu ugostila je velike regionalne zvijezde - Nedu Ukraden, Milu Kitića i Bobana Rajovića.

Publici je priredila trosatni glazbeno-scenski spektakl, a iskreno je rekla kako smatra da se nije ni najmanje promijenila u odnosu na Aleksandru kakva je bila prije svih uspjeha.

- Ako netko od mojih najbližih suprotno misli, ja bih rekla da me zatvore u sobu da me nitko nikada ne vidi. To bi za mene bio najveći poraz. Meni je sve isto, ovako prirodno, ništa se nije promijenilo osim puno koncerata u puno gradova. Što znači poletjeti, što znači promijeniti se? To znači da nisi siguran u sebe i u ono što si napravio. Ja sam svjesna svega ovoga i mislim da čovjek poslije uspjeha treba biti još normalniji i ja se trudim da to tako bude. Mislim da sam ista kao i prije. Kada sam bila dijete svi su mi govorili da se trudim da se ne promijenim u životu, ma kakav uspjeh napravila. Kako se dešavalo, onako, uspjeh za uspjehom, korak po korak, nakon neke pjesme ljudi bi me pitali kako se nisam promijenila, a ja bih se čudila što se to treba promijeniti - zaključila je.

Do kraja godine čekaju je još samo tri koncerta i time će njezina turneja biti zaokružena s 63 datuma, no poručila je kako će se s publikom nastaviti družiti na budućim projektima, nakon pauze.

Foto: Marko Kiš/Extra FM