Prijović puni dvorane, a njena svekrva Brena se spustila iz helikoptera na pozornicu 1990.

Dok srpska pjevačica Aleksandra Prijović (28) s rasprodane četiri zagrebačke Arene potvrđuje status jedne od najvećih regionalnih zvijezda, njezina svekrva Lepa Brena (62) isto je to bila prije trideset godina.

Kruna na Breninoj karijeri vjerojatno je bio njezin nastup u bugarskoj prijestolnici 1990. godine. Na stadion 'Vasil Levski' stiglo je 125.000 obožavatelja, a Brena je napravila spektakl kada se na pozornicu spustila iz helikoptera.

– Imali smo mali helikopter koji me odveo iz hotela i spustio na stadion. Kad sam završila koncert, vratili su me u hotel. Taj koncert je bio 1990. bili smo u vojnom helikopteru tadašnjeg predsjednika Todora Živkova. Odsjeli smo u njegovoj vili i samo se preselili na tamošnji stadion Levski, pred 120.000 ljudi. Zadnje spuštanje s helikopterom bilo je 1995. na Tašmajdanu. Vezali su me žicom i spustili. Ni danas mi nije jasno zašto si dopuštam takve vratolomije. Opasno je sve to, ali me privlači – ispričala nam je ranije Brena.

Pjevačica je tada bila na turneji po Bugarskoj, putovala je i nastupala dva tjedna, održavala je jedan ili dva koncerta svaki dan.

Tada se, rekla je ranije, tako radilo, turneje nisu trajale samo dva ili tri dana. Zato ne razumije kako mladi ljudi danas jedva izdrže četiri dana svirke, i to jedan za drugim.