Prijović se natjecala u srpskom showu i zamalo odustala: Ispala sam, ljudi nisu glasali za mene..

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (28), koja je rasprodala pet koncerata u zagrebačkoj Areni, karijeru je započela u pjevačkoj emisiji 'Zvezde Granda'.

Prijović je sudjelovala u sezoni 2012./2013., a prvi se put prijavila na audiciju godinu ranije. Tada je imala samo 15 godina.

Foto: Munja

Njezine se prve audicije prisjetio glazbenik Saša Popović, jedan od pokretača emisije.

- Pa, vidite, što se tiče Aleksandre Prijović, to je zaista nešto nevjerojatno. To što je napravila, to me podsjeća na Lepu Brenu i Slatki greh i na 1983. godinu kada je ono isto puklo i kad smo radili nevjerojatne koncerte. E, to se sad isto dogodilo i s Aleksandrom - objasnio je.

- Ona je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. S obzriom da je imala 15 godina, ja sam joj tada održao kasting, to je bila još ona varijanta kad je bilo 40-50 natjecatelja ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija. Tada nije bilo žirija koji je odlučivao, samo bi dali tu i tamo neke savjete. Svake subote bio je drugi žiri. U jednom trenutku glasali su isključivo gledatelji i ona je ispala. Ona se toliko tada razočarala - ispričao je Saša.

Foto: Antonio Ahel

Sljedeće ju je godine osobno pozvao na audiciju.

- Sljedeće sam godine održao kasting za 18 djevojaka i trebale su mi još dvije. Onda sam odlučio zvati djevojke iz prošle sezone, tko dobije najviše glasova da popunimo za tu sezonu. I tajnica zove Aleksandru, ona je bila u Belom Manastiru, kaže: 'Neću se natjecati, ispala sam, jednostavno narod nije glasao za mene.' I neće, a ja sam onda uzeo slušalicu i kažem: 'Slušaj, Aleksandra, ovo ti je posljednja šansa, dođi pa što bude, prođeš - prođeš. I te su godine prošle ona i Andreana Čekić i u toj 2012./2013. bila je fantastična - prisjetio se glazbenik za Kurir.