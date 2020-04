'Primila' se knjige u karanteni: Shakira završila online fakultet

Dok neki odmaraju, drugi su se u izolaciji posvetili obrazovanju. Pjevačica Shakira (43) na svom Instagram profilu pohvalila se kako je završila online tečaj antičke filozofije na Sveučilištu u Pennsylvaniji.

Foto: Instagram

- Diplomirala sam na četverotjednom tečaju antičke filozofije. Znam, moji hobiji su jako nepraktični, ali sam koristila sate dok su djeca spavala. Hvala Platonu i prethodnicima za svu 'zabavu' u proteklih mjesec dana - napisala je Shakira i pokazala certifikat. Njezini obožavatelji su joj u komentarima uputili čestitke.

Prošla su samo dva mjeseca otkako je s Jennifer Lopez (50) nastupila na Super Bowlu, a od tada se Shakirin život, kao i život ostatka svijeta, drastično promijenio. Pjevačica je u izolaciji sa svojim partnerom, nogometašem Gerardom Piquem (33) i s njihovo dvoje djece: sinovima Sashom (5) i Milanom (7).

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Iako su kolumbijska pop zvijezda i nogometaš u vezi već 10 godina, ona još uvijek ne razmišlja o braku.

- Ne želim se udavati. Iskreno, brak me plaši. Ne želim da me Gerard gleda kao svoju ženu, već više kao svoju djevojku, ljubavnicu. Ta strast mi je važna, to je poput tog zabranjenog voća. Radije ga držim na prstima i da misli kako je sve moguće ovisno o njegovom ponašanju - pojasnila je Shakira jednom prilikom.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Par se upoznao tijekom Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. On je tada nastupao za nogometnu reprezentaciju Španjolske, a Shakira je otpjevala himnu prvenstva 'Waka Waka'.

POGLEDAJTE VIDEO: