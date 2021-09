U novom dokumentarcu u princu Philippu, Charles je otkrio da su njegov otac i on zadnje razgovarali o proslavi Philipova stotog rođendana, na što se on našalio: 'Moram prvo ostati živ do tad!'

U novom BBC-jevom dokumentarcu princ Charles (72) otkrio je o čemu je zadnje razgovarao s ocem, preminulim princom Philipom. Budući kralj spomenuo je ocu proslavu njegovog stotog rođendana, znajući da to nije tema koja će ga obradovati. Razgovor se odvio točno jedan dan prije Philipove smrti, pa je ostao kao zadnji između oca i sina. POGLEDAJTE VIDEO: Princ Charles ispričao je ocu da je krenuo u planiranje njegovog stotog rođendana: - Prvo moram ostati živ do tad! - rekao je Philip, na što mu je Charles odgovorio da je znao da će to reći. Idućeg dana Philip je preminuo u 99. godini. Princ Harry (37) također je intervjuirao na dokumentarac 'Prince Philip: The Royal Family Remembers', pa je za svog djeda imao samo riječi hvale. - Iz perspektive moje bake, imati takvog nekoga kraj sebe 73 godine braka - bolje od toga ne ide - rekao je Harry o Philipu, za kojeg kaže da je uvijek bio svoj, bez obzira na sve. Philip je umro 9. travnja ove godine, a poznato je da je uz kraljicu vodio ispunjen život.