Princ Harry i Meghan Markle su zasukali rukave: 'Rade na puno novih Netflixovih projekata...'

Princ Harry i Meghan Markle (42) rade na mnogo novih Netflixovih projekata, uključujući film i dva druga projekta, rekla je izvršna direktorica tvrtke Bela Bajaria.

Prema Timesu, Bajaria je na Netflixovom promotivnom događaju u Hollywoodu rekla kako Sussexovi rade na nekoliko projekata bez scenarija. Smatra kako je riječ o dokumentarcima, filmu i seriji te da su još u ranom razvoju.

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

Konkretni detalji o projektima nisu poznati. Nagađa se kako bi film mogao biti povezan s Harryjevom i Meghaninom planiranom adaptacijom romana 'Meet Me At The Lake' vrijednom 3 milijuna funti.