Princ Harry: 'Imao sam ozebline penisa na bratovom vjenčanju. Uši i obrazi su uspjeli zacijeliti'

U nadolazećoj knjizi vojvode od Sussexa, 'Spare', princ Harry (38) je napisao zapanjujuće detalje. Autobiografija u Ujedinjenom Kraljevstvu neće biti objavljena do 10. siječnja, ali su ulomci iz knjige procurili prije njezinog izlaska nakon što je slučajno ranije prodana u Španjolskoj.

Naime, princ je u svojim memoarima 'Spare' otkrio da je patio na vjenčanju princa Williama (40) i Kate Middleton (40) od smrznutog penisa i da je obrezan.

U jednom odjeljku, princ opisuje svoje bolno iskustvo s ozeblinama nakon šetnje po Arktiku.

Princ je krenuo na putovanje do Sjevernog pola zajedno s četvoricom bivših vojnika koji su bili ozlijeđeni u Afganistanu. Tim je prikupio 2 milijuna funti za dobrotvornu organizaciju 'Walking with the Wounded' tijekom 13-dnevnog putovanja, ali putovanje nije prošlo bez padova.

U svojoj knjizi je otkrio da se, dok je stajao uz princa Williama tijekom njegovog vjenčanja 29. travnja 2011., zapravo još uvijek oporavljao od ledenih ozljeda.

- Dok su uši i obrazi već zacijelili, penis nije. To je iz dana u dan postajalo sve veći problem - napisao je princ Harry u knjizi, prenosi Page Six.



Princ je nastavio iskreno pisati o svojim intimnim stvarima i potvrdio da je obrezan.

- Mama je to zabranila, svi su rekli, i iako je apsolutna istina da je šansa da dobijete ozebline penisa puno veća ako niste obrezani, sve su priče bile lažne. Bio sam ošišan kao beba - napisao je Harry.

