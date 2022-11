Princ Harry izluđuje Meghan s jednom stvari: 'Uvijek ih ugasi'

Kako je objavio People, dokumentarac vojvode i vojvotkinje od Sussexa o njihovom životu i odnosu s kraljevskom obitelji, pojavit će se na Netflixu prije očekivanog, već u prosincu.

Britanija se sada zabavlja privatnim detaljima o princu Harryju (38) i njegovim kućanskim navikama koje je pokupio od oca, kralja Charlesa III. (74). Vojvoda od Sussexa govorio je o tome prije četiri godine, a princ William (40) priznaje kako i on to čini. A o čemu se zapravo radi? Svi su, piše Mirror, opsjednuti gašenjem svjetala u sobama čim izađu iz njih. To posebno izluđuje bivšu glumicu Meghan Markle (41).

- Meghan mi često govori da ne gasim svjetla kad je mrak u kući jer se ne osjeća ugodno. Na to joj kažem da nam je dovoljno i jedno svjetlo. Ne treba nam gorjeti šest svjetala. Mislim da je to jedna dobra lekcija o štedljivosti koju nas je naučio otac Charles - rekao je Harry.

Unatoč tome što ga je nekoć spominjao s ljubavlju, danas su njihovi odnosi narušeniji nego ikada. Pogotovo nakon Harryjeve selidbe u Kaliforniju.

Britanski mediji pišu kako će vojvoda najvjerojatnije odbiti Charlesov poziv da Božić provedu zajedno u Buckinghamskoj palači uoči izlaska njegove knjige 10. siječnja 2023. godine. Knjiga je naslovljena "Spare" i u znaku je Harryjevog odrastanja u sjeni nasljednika Williama. Priča je već izazvala šok među članovima kraljevske obitelji.

Izvor blizak dvoru rekao je da su kraljevski članovi bili potpuno iznenađeni naslovom knjige i kako je Harry pokazao sirovu iskrenost.

Drugi je izvor dodao: "Ova bi knjiga mogla značiti kraj za bilo kakve daljnje odnose koje Harry želi imati sa svojom obitelji. Ovo je očajnički tužno! Svi se pripremaju za još jedno napeto i mahnito razdoblje."

Inače, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa 6. prosinca će dobiti prestižno priznanje na “Ripple of Hope” gala svečanosti u New Yorku, kojom se odaje počast ljudima za njihova humanitarna i filantropska postignuća. Isto priznanje je 2018. dobio i Barack Obama (61). Bogati Amerikanci spremni su izdvojiti i do milijun dolara kako bi se družili s Harryjem i Meghan na svečanosti.

