Princ Harry o braku s Meghan: Zbog mene nema odnos s ocem, no naša ljubav je jača od svega

Royal Rota medijski je pool novinara iz tiska i tv-medija koji prate kraljevsku obitelj. Uz Daily Express, to je Daily Mail, Daily Mirror, Evening Standard, The Telegraph, The Times i The Sun, kao i nacionalne TV-mreže BBC, Sky News i ITN, te nekoliko fotografskih agencija. Njihova je uloga redovito izvještavati o svim aktivnostima kraljevske obitelji, ali nerijetko otkrivaju i skandale. Jedna od prvih žrtava bila je i Lady Di koja je tvrdila da su mediji mnoge informacije o njoj dobivali od osoblja izravno s dvora, uz prešutni blagoslov članova kraljevske obitelji.