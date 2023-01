Princ Harry opet napao brata Williama: 'On i Kate su mi rekli da odjenem nacističku odoru'

Za nekoliko dana izlaze dugo očekivani memoari Princa Harryja u kojima će otkriti neke dosad nepoznate stvari o kraljevskoj obitelji.

Prvo se saznalo kako će Harry u svojoj knjizi pričati o fizičkom napadu njegovog brata Williama, koji ga je zgrabio i bacio na pod nakon svađe zbog Meghan Markle.

Sada je otkriveno da će pričati i o incidentu s nacističkom uniformom, za koju Harry krivi svojeg brata i njegovu suprugu Kate Middleton. Harry se na jednoj zabavi pojavio u kostimu nacističke uniforme, a fotografije su se brzo proširile internetom. Fotografija je osvanula i na naslovnici 'The Suna'.

Tada 20-godišnji princ se nakon toga ispričao i rekao kako mu je to najveća podrška u životu, a sada je rekao kako su za cijelu situaciju krivi njegov brat i Kate. Ispričao je i kako je William šutio dok su ga napadali zbog kostima, a on ga je nagovorio na to.

Tema zabave bila je 'domoroci i kolonije', a kako tvrdi Harry, dvoumio se između kostima koji je nosio i kostima pilota. Na zabavi su također gostovali i William i Kate.

Harry se priprema se za izlazak njegove knjige 'Spare', koja izlazi za šest dana. Tijekom proteklih nekoliko dana odradio je dva intervjua, jedan od njih bio je s Tomom Bradbyjem, a drugi s Andersonom Cooperom. U razgovoru s Cooperom, Harry će ispričati kako je 'izdan' s 'curenjem informacija i podmetanjem priča' protiv njega i njegove supruge, a u intervjuu s Bradbyjem Harry će pričati o obiteljskim odnosima i nepoznatim detaljima o smrti princeze Diane.

