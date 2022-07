Princ Harry povodom Dianinog rođendana: 'Svaki dan se sjetim majke. U svojoj djeci vidim nju'

Da je živa, Lady Di bi sada imala 61. godinu, a povodom njezinog rođendana u petak, oglasio se u video poruci i njezin sin, princ Harry (37). Osvrnuo se na to kako bi život izgledao da je ona tu te se dotaknuo i teme depresije i samoubojstava.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zbog majke imam potrebu da glasno progovaram o svemu i borim se za bolji svijet. Sada, kad sam suprug i otac dvoje djece, majčin glas u meni jači je no ikad prije. Uvijek se sjetim da nisam sam, a angažirani pojedinci pomažu mi održati ga živim, pokazujući svijetu da je važna i najmanja gesta. Svijet može biti bolje mjesto kad bi takvih pojedinaca bilo sve više - rekao je.

Harry i njegov stariji brat, princ William (40) oboje predano rade u dobrotvornoj udruzi koja nosi ime narodne princeze i nagrađuje mlade i hrabre pojedince koji se bore protiv vršnjačkog nasilja u bilo kojem obliku.

U ime organizacije, dotaknuo se teme depresije i samoubojstava kod mladih te je istaknuo ulogu nagrađene 17-godišnje Priye Patel i njezine udruge 'Peer Responders' koja se bori protiv toga, piše Hello.

Inače, nakon što je objavila svoju prvu trudnoću, Diana se tad, prvi put, htjela ubiti, no fetus je ostao neozlijeđen. Čini se da je princeza vjerovala kako će Charlesa odvojiti od Camille, no njena nada bila je uzaludna. To nije bio prvi put da je Diana digla ruke na sebe zbog nesretnog braka s njegovim ocem. Zato njegove riječi o angažiranoj tinejdžerici imaju posebno značenje.

- Ne postoji dan u protekla dva i pol desetljeća od njezine smrti, u kojem nisam razmišljao o tragu koji je ostavila. Vidim njezinu ostavštinu posvuda, kad se sretnem s obiteljima, mladima i djecom iz svih krajeva svijeta. Vidim maminu ostavštinu svaki put kad pogledam vlastitu djecu - zaključio je.

Svojim lijepim riječima pobudio je emocije kod mnogih.

- Ti si mamin sin!; Dragi Harry odličan si. Nastavi tako raditi sve što si zamislio; Prekrasno je sve što si rekao. Da te mama vidi bila bi ponosna na tebe - samo su dio komentara koje je dobio.

Podsjetimo, kad je Lady Di poginula, pola je svijeta plakalo, a ispred Buckinghamske palače postavljene su tone cvijeća. Ispred Westminsterske katedrale okupilo se više od milijun ljudi. Sprovod je izravno pratilo više od 2,5 milijarde ljudi u 180 zemalja.

