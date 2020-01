Princ je bijesan: 'Lažu o njemu, želi na ispitivanje kod policije'

Britanski princ Andrew (54) ljut je i zbunjen jer ga je američki tužitelj optužio za 'nultu suradnju' s njihovom istragom, piše Daily Mail.

Naime, tužitelj tvrdi da princ ne surađuje s FBI-jem u istrazi o seksualnim nedjelima milijardera Jeffreyja Epsteina, premda je javno rekao da će pomoći u tom slučaju.

- Princ je bio više nego susretljiv za razgovor, mu se još nisu obratili - tvrdi izvor za britanske medije. Britanski princ tvrdi da nije imao spolne odnose sa 17-godišnjom djevojkom s kojom mu je susret organizirao Epstein. Ipak odvjetnici imaju drugu stranu priče.

Međutim, njujorški odvjetnik Geoffrey Berman, koji je vodio istragu o mogućim suučesnicima osramoćenog američkog financijera, rekao je da Andrew još nije odgovorio na zahtjev FBI-ja i njegova ureda da s njima razgovara.

- Južni okrug New Yorka i FBI su kontaktirali odvjetnike princa Andrewa i zatražili intervju s njim. Do danas je princ pružio nultu suradnju - rekao je američki tužitelj. On je rekao da inače ne bi komentirao surađuju li pojedinci u istrazi, no načinio je iznimku u prinčevu slučaju jer je on sam ponudio pomoć.

Tužitelj nije želio otkriti što točno žele saznati od princa Andrewa, iako je rekao da Epstein ne može počiniti zločine bez pomoći svojih zavjerenika. Savezni tužitelji obično ne otkrivaju koga traže za kriminalističku istragu, ali Berman je rekao da javnost u ovom slučaju ima pravo znati jer je princ Andrew javno izrazio spremnost za suradnju.

