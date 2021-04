Kraljica je odlučila uslišiti jednu od posljednjih želja princa Philipa neposredno prije sprovoda, kad će njegov lijes prevesti u stražnjem dijelu Land Rovera koji je pomogao dizajnirati.

To je prigodna počast 99-godišnjem vojvodi od Edinburgha koji je bio poznat po svojim praktičnim vještinama i trajnom zanimanju za dizajn i inženjering.

Izvori kažu da je princ Philip kraljici često govorio tijekom razgovara o svom sprovodu da želi da mu se tijelo 'ubaci' u stražnji dio Land Rovera i 'odveze u Windsor' piše britanski Mirror.

Land Rover bio je jedan od Filipovih omiljenih proizvođača automobila. Namjenski proizveden Land Rover koji će se koristiti tijekom subotnje povorke posebno je modificiran za nošenje lijesa.

- Samo me zabijte u zadnji dio Land Rovera i odvezite me do Windsora - rekao je jednom kraljici dok su razgovarali o njegovom sprovodu.

Kraljica je dala konačno odobrenje za pogrebne planove pod kodnim nazivom Forth Bridge. Kao i za smrt kraljice, postoji točno definiran protokol za sve u državi, u kojem se detaljno iznosi redoslijed događaja.

Mjesta na kojima će se moći ostavljati cvijeće također će biti navedeno u listi protokola.

Na web stranicama bit će fotografija princa Filipa i objašnjenja koja će ljudima pomoći da pronađu knjige sućuti, crkvene usluge, cvijeće i postave svoje zastave.

Sprovod princa Filipa vjerojatno će se održati u kapeli St. George u dvorcu Windsor, dok će tijelo biti pokopano u vrtovima Frogmore. Zbog engleskih epidemioloških mjera dopušteno je prisustvo samo 30 gostiju.