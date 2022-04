Princ romske glazbe u 'Večeri za 5' šarmirao gošće: 'Fino kuha, lijepo pjeva, ima glas i stas...'

U utorak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćin je bio 30-godišnji Renato Zahirović koji je gostima ponudio neka od omiljenih jela njegove djece pa zaradio čak dvije desetke i popeo se na vrh bodovne ljestvice.

Talentirani pjevač i frizer Renato Zahirović iz Zagreba, ujedno i jedini ovotjedni muški domaćin, ugostio je četiri dame na večeri.

„Renato mi se jako sviđao, dotjerao se“, primijetila je Dubravka na dočeku, a onda je ekipa nakon aperitiva započela s prvim slijedom. Renato je za svoje gošće odlučio pripremiti jela koja njegova djeca vole, jer su ga oni prijavili u kulinarski show, pa je tako za predjelo ponudio pileće štapiće omotane u pršut s rajčicama i maslinama.



„Na prvi tren sam baš bila malo iznenađena jer je lijepo ukomponirao boje. Odgovarala mi je hrskavost i taj zapečeni pršut, to je neki novi okus i probat ću to napraviti“, pohvalila je Snježana N. dok je Dubravka komentirala: „Porcija mi se činila malo premala, kao da je to porcija za djecu, a ne za odrasle.“



Za glavno jelo Renato je poslužio vratinu u umaku te šampinjone sa sirom za prilog. „Meso je bilo ukusno i mekano. Glavno jelo je izgledom i okusom bilo točno kako je zamislio“, zadovoljna je bila Snježana T. a domaćina je pohvalila i Marija: „Jelo je bilo ukusno, a Renato je bio dobar domaćin.“

Kao šećer na kraju za desert je ponudio kuglice od crne i bijele čokolade sa šumskim voćem, a Snježana N. je zaključila: „Renato fino kuha!“ I Snježani T. su kuglice bile vrlo ukusne, ali malo pretvrde dok su Dubravki pak bile preslatke.



Iznenađenje večeri bilo je kad je domaćin, inače iskusni pjevač poznat i kao princ romske glazbe, zapjevao 'Đelem, đelem' te svojom izvedbom sve oduševio. „Lijepo pjeva, ima i glas i stas“, pohvalila je Snježana T.



Kad je stigao red na ocjenjivanje, Marija je domaćina nagradila čistom desetkom jer joj je sve bilo dobro, baš kao i Snježani N:„Sve mi se svidjelo!“ Snježana T. Renatu je dala ocjenu 9 zbog pretvrdih čokoladnih kuglica u desertu dok mu je Dubravka Dala ocjenu 8: „Predjelo i glavno jelo je bila premala porcija, a desert je bio presladak.“ Tako je Renato uspio šarmirati svoje gošće i zaraditi visokih 37 bodova s kojima je prešao u vodstvo.



Sutra kuha Marija, a može li ona nadmašiti Renata – pogledajte u srijedu u novom nastavku 'Večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u!

