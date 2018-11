Princ William zamjera Charlesu jer ne provodi vrijeme s djecom

U iščekivanju 70-og rođendana Charlesa, princa Walesa, BBC je pripremio dokumentarac naslova 'Prince, Son and Heir: Charles at 70', u kojem su prikazane neke od obiteljskih situacija s kraljevskih dvora, a koje nisu samo med i mlijeko. Tako se u filmu može vidjeti kako je izgledao trenutak u kojem je princ Harry (34) od svog oca traži da isprati Meghan Markle (37) do oltara, umjesto Thomasa Marklea (74). Charles je naravno pristao, a kontroverznom Meghaninom ocu mnogi su zamjerili povlačenje 's dužnosti' zbog sumnjivih zdravstvenih razloga.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Princ William (36) je pak prozvao oca da ne provodi dovoljno vremena sa svojim unucima.



- Volio bih da provodi više vremena s unucima i obitelji. Kada je tu, Charles je sjajan, ali bilo bi dobro kad bi češće bio tu za svoje unuke i igru s njima - rekao je William, vojvoda od Cambridgea.

Foto: Chris Jackson/Press Association/PIXSELL

Čini se da Charles s nepunih 70 godina na leđima ima puno obaveza i radi jednako kao i u mlađim danima, što princa Harryja vidno brine.

- On mora usporiti, a taj čovjek nikad ne staje. Charles i dalje večera kasno, zatim odlazi raditi u sobu gdje nerijetko zaspi za stolom. Baš kao i dok sam bio dijete - dodao je Harry.