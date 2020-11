Prince je prvi duelist, a u borbi imuniteta pobijedio je plavi tim

<p>Dan je odabira prvog duelista. Farmeri su se okupili za stolom i gazdarica <strong>Andrijana</strong> odabrala je <strong>Princea</strong> kazavši kako je razlog taj što je primijetila da je u posljednje vrijeme jako tužan te u odsutan mislima i kako mu je dvoboj prilika da dokaže želi li zaista ostati na farmi i boriti se za glavnu nagradu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prince je na to ostao poprilično zbunjen poručivši: 'Slažem se da mi nedostaje moja djevojka, ali ovo je krivo tumačenje'. Dok se <strong>Josip</strong> pobunio i rekao da Andrijanin razlog nije dovoljan da bi nekoga poslala u dvoboj, <strong>Dora</strong> ju je opravdala.</p><p>- Kad ja budem gazda, onda ću nju birati! - ustvrdio je Prince.</p><p>S nestrpljenjem su je čekali, a kasnije i dočekali borbu za imunitet. U prvoj rundi branja grožđa žuti tim kojega je predvodio Josip bio bolji, no nakon druge runde, plavi tim na čelu sa<strong> Sašom</strong> ubrao je daleko više grožđa te su pobijedili i tako Saši osigurali imunitet.</p><p>Borba je bila žestoka, a tenzije među farmerima velike, pa je čak došlo i do verbalnog sukoba među pojedinim farmerima. Naime, Josip je optužio <strong>Tomislava</strong> da vara, što je kod njega izazvalo burnu reakciju.</p><p>- Tomislav me razočarao danas moram priznati, ne znam što ga je uzelo u ovakvim situacijama - kazala je Dora, a <strong>Silvio</strong> je komentirao: 'Mislim da sad neki izvlače iz sebe ono najgore, pogotovo Tomo koji je posljednjih dana postao neka druga osoba, a takav do sada nije bio'.</p><p>Tomislav je pak, svoju reakciju opravdao žarom borbe.</p><p>- Borben sam po prirodi - zaključio je.</p><p>Nakon što je borba završila, plavi tim nije mogao sakriti svoju sreću, što je zasmetalo žuti tim, posebno<strong> Maju</strong>.</p><p>- Kada su oni izgubili prvu berbu, onda je bilo sve kao ljudi, ovo je samo igra, a sada kada su pobijedili, Katarina, koja kao inače nije natjecateljski tip, nju to ne dira, to je sve super, energija, sada je presretna! Sanja me pitala zašto ne pričam, rekla sam joj da mi idu svi na živce! - kazala je Maja.</p>