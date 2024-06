Princeza Anne je još u bolnici, od udarca je izgubila pamćenje

Princeza Anne (73) nastavlja se oporavljati u bolnici nakon potresa mozga, prenosi Mirror. Kako navode, nastradala je na svom imanju Gatcombe Park u Gloucestershireu te je pretrpjela udarac u glavu, glavom ili nogom konja. Sestra kralja Charlesa (75) je pri svijesti i ostaje na liječenju u Bristolu. Očekuje se da će se potpuno oporaviti.

Nakon nesretne situacije, odmah su joj pružili pomoć te je odveli u bolnicu. Bila je budna i pri svijesti, no zbog udarca u glavu ne sjeća se što se točno dogodilo. Zasad je poznato samo da su u trenutku nesreće u blizini bili konji, a, prema njezinom medicinskom timu, ozljede bi mogle biti od udara.

Princess Royal birthday | Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

- Kralj je o svemu obaviješten - stoji u priopćenju Buckingahske palače. Cijela obitelj nada se kako će se princeza brzo oporaviti.

To je još jedan u nizu zdravstvenih poteškoća s kojima se kraljevska obitelj susreće posljednjih mjeseci. Kralju Charlesu dijagnosticiran je rak, kao i princezi Kate Middleton, koja se tek nedavno prvi put pojavila u javnosti nakon Božića.

Commemorative event for the 80th anniversary of D-Day, in Portsmouth | Foto: Leon Neal