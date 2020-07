Princeza Beatrice u tajnosti se udala za talijanskog tajkuna

Na svadbi je bilo 20-ak ljudi, a princeza je blistala, tvrde izvori za britanske medije. Oni koji nisu mogli biti s njima na ovaj veliki dan su tužni, ali razumiju da je zbog virusa tako ipak najbolje

<p>Princeza <strong>Beatrice </strong>(31), unuka britanske kraljice <strong>Elizabete II. </strong>(94) imala je već nekoliko puta dogovoren datum za vjenčanje, ali svaki put ju je nešto 'zeznulo'. Sad više nije htjela čekati pa se udala za talijanskog grofa <strong>Edoarda Mapellija Mozzija</strong> (34) u petak na privatnoj ceremoniji u dvorcu Windsor, potvrdila je Buckinghamska palača za <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-princess-beatrice-marries-edoardo-22371701" target="_blank">strane medije</a>. Njen otac, princ<strong> Andrew</strong> (60), došao je na vjenčanje nakon što je odlučeno da nakon pedofilske afere više neće obnašati dužnost. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Postoji veza između Hrvatske i britanske kraljevske obitelji</strong></p><p>Vjenčanje je prvotno trebalo biti u vrtu Buckinghamske palače u Londonu. Zvijezda vjenčanja je trebao biti grofov sin <strong>Christopher</strong> (4). Unatoč tome što je par morao paziti i pozvati samo određen broj ljudi na svadbu, nisu izostavili baku, kraljicu Elizabetu, ali ni djeda Filipa (99) Oni i još 20-ak ljudi svjedočili su vjenčanju njihove unuke. </p><p>- Puno je gostiju razočarano jer nisu mogli biti ondje na njihov veliki dan, ali razumiju zašto je to tako - ispričao je izvor za britanske medije.</p><p>Svadba je isprva trebala biti u svibnju, ali korona virus je poremetio planove princezi. Iako je njen odabranik Talijan, a u Italiji je u to vrijeme bila loša situacija po pitanju oboljelih od korone, Beatrice je, kaže izvor, i dalje mislila da će se situacija popraviti i da će vjenčanja biti. Kako su dani odmicali, shvatila je da se situacija samo pogoršava pa su ga odgodili. </p><p>Par se upoznao 2018. na vjenčanju njene sestre, princeze <strong>Eugenie</strong> (30). Talijanski tajkun iza sebe ima niz ozbiljnih veza, a jedna od njih čak je završila i zarukama. Iako do vjenčanja nije došlo, Mozzi je u toj vezi dobio sina. </p><p>Edoardo je svoju bivšu ljubav, arhitekticu <strong>Daru Huang</strong> ostavio bez objašnjenja, točno u trenutku kada su počela šuškanja o njegovoj vezi s Beatrice. Zbog nezgodne situacije koja nikako nije u skladu s običajima i pravilima kraljevske obitelji Beatrice je odlučila jasno pokazati kako prihvaća prošlost svog budućeg supruga pa je Daru pozvala na svoje vjenčanje, ali vjerojatno zbog pandemije korona virusa nije mogla doći. </p>