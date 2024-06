Princeza Kate Middleton prvi put u javnosti nakon dijagnoze!

Kate Middleton (42) danas se prvi put pojavila u javnosti nakon što je otkrila da joj je dijagnosticiran rak. Princeza je na tradicionalnoj paradi Trooping the Colour došla u pratnji s djecom i princem Williamom (41). Prema pisanju stranih medija, kasnije će princeza s obitelji pozdraviti javnost s balkona Buckinghamske palače.

Parada je povodom rođendana kralja Charlesa. Pogledajte fotografiju OVDJE.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday, in London | Foto: Hollie Adams

Nedavno se princeza na svom Instagramu prvi put oglasila nakon što je otkrila da joj je dijagnosticiran rak. Princeza je najavila svoj dolazak na Trooping the Colour, a to joj je prvi izlazak u javnost od Božića.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday, in London | Foto: Hollie Adams

Kate je tada pratiteljima poručila da su ju oduševile sve poruke koje je primila posljednjih nekoliko mjeseci te da su joj te iste pomogle u teškim trenutcima.

- Dobro napredujem, ali svatko tko prolazi kroz kemoterapiju će znati da ima dobrih i loših dana. Na one loše dane se osjećaš slabo, umorno i moraš dopustiti svom tijelu da se odmori. Ali, na one dobre dane, kada se osjećaš jače, želiš najbolje iskoristiti to što se osjećaš dobro. Moje liječenje je u tijeku i bit će još nekoliko mjeseci. Na dane kada se osjećam dovoljno dobro, zadovoljstvo mi je uključiti se u školski život, provesti privatno vrijeme na stvari koje mi daju energiju i pozitivnost, kao i započeti malo raditi od kuće - napisala je Kate.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:31 Princeza od Walesa otkrila da ima rak | Video: 24sata/REUTERS

Princeza je istaknula i da se nada da će se moći uključiti u nekoliko javnih angažmana tijekom ljeta, ali da zna da je put do oporavka dug.

- Učim kako biti strpljiva, pogotovo s neizvjesnosti. Slušam svoje tijelo i dozvoljavam sebi dovoljno vremena potrebnog da se oporavim. Hvala vam puno na razumijevanju i svima onima koji su hrabro podijelili svoje priče sa mnom - poručila je.

Trooping The Colour | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, princeza je u siječnju završila u bolnici gdje je imala operaciju abdomena. Dva mjeseca nakon je šokirala objavom da boluje od raka. Od tada svakodnevno prima tisuće pisama podrške od svojih obožavatelja.