S obzirom na informacije i veselje koje nam pružaju njihove objave na Instagramu, znamo da ne moramo brinuti o tome jesu li naše poznate dame spremne za godišnje odmore. No da bismo došli do istih podataka o samozatajnim pripadnicima snažnijeg spola, morali smo ipak napustiti virtualni prostor društvenih mreža i potražiti ih u stvarnom svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U zagrebačkom Katranu svoje planove prvi nam je otkrio Damir Hoyka (54).

- Ove godine imam čast u 15 ili 16 gradova ići na turneju s Tizi. 21. lipnja je Crikvenica, 23. je Knin, 24. sam u Šibeniku, 25. u Splitu i tak kroz cijelo ljeto. Ovo ljeto će mi proći vrlo intenzivno i vrlo ispunjeno, upravo kako to i želim da jednostavno tu ideju novog edukacijskog doba prenesem po Hrvatskoj i nadam se da će nešto od toga i niknuti. To je odmor. Meni je najbolji odmor kad radim ono što volim, a sve što radim, to i volim.

Podsjetimo, Hoykine 'Pustolovine Tizi Enili' su roman u nastavcima za čitatelje u dobi od 7-18 godina, ali pisane tako da budu zanimljive svim uzrastima. Kroz napetu priču punu preokreta, čitatelj spontano dolazi do znanja, metoda učenja i ideja za unaprjeđenje svijeta. Jedna od temeljnih ideja djela jest da svi imamo sposobnosti učiniti svijet boljim, samo ih trebamo otkriti i razviti. Kroz radnju upoznajemo sustave koje možemo primijeniti za vlastiti napredak. Hoyka time sugerira da uz poboljšane edukativne metode svatko može realizirati maksimum svojih talenata.

No vratimo se sad na ljeto. Glumac Slavko Sobin (36) kaže da će i njegovo biti radno.

- Nemam ljeto uopće. Snimam nešto tu, snimam nešto vani, tako da imam radno ljeto. Pred kraj mjeseca Tihana Lazović i ja počinjemo snimati film sa redateljicom Vanjom Juranić, užasno bitnu priču u ovom trenutku, ali 'obučenu' u jedan dobar triler, tako da jedva čekam to igrati. Željno sam čekao neku mračnu ulogu i, evo, baš mi je došla uloga o kojoj sanjam i koja mi je ogroman izazov. Baš me veseli - rekao nam je Slavko, no na kraju je priznao da ipak ide odmoriti: - Odmah nakon ovog jurim malo doma u Split doma svojima, idem pokupit' pse i tri dana se okupat', tako da ću sve vikende koje budem mogao, organizirati tako... Šolta, Vis i tako.

Tomislav Jelinčić (43) s obitelji se sprema otići na Brač.

- Sigurno na Brač, da, a ostalo gdje nas put nanese. Volimo otoke tako da ćemo sigurno po njima vrludati. Popis za putovanje radi svak' svoj, sad su već dovoljno veliki, osim najmlađeg, njega još uvijek mama sprema, ali ostali dečki se spremaju sami. Mi samo malo provjerimo i to je to.

U rezidenciji francuskog veleposlanika našli smo se povodom dodjele odličja Časnika reda umjetnosti i književnosti Terezi Kesoviji (82) i sreli Jacquesa Houdeka (40) koji nam je otkrio da još nema konkretnih planova za ovo ljeto.

- Nemamo pripreme jer je situacija kakva jest, pa nismo ništa pretjerano planirali. Do jučer je stvarno sve još bilo u nekom 'polu lockdownu'. Nekako ni inače nismo od velikih planova, pa opet svake godine nekako ta naša dva tjedna ljetovanja budu čarobna. Prošle godine smo bili na Cresu prvi put. Taj otok nam je otkriće. Godinu dana prije toga smo bili u jednom raju na Drveniku, u uvali Krknjaši, bio je to robinzonski raj. Ove godine nećemo ići prije osmog mjeseca jer u sedmom djeca još imaju neke obaveze, tako da imamo radi čega biti u Zagrebu, ali nemamo još nikakav plan. Možda me žena iznenadi, tko zna. Mi jedno drugo volimo iznenaditi doživljajima, a manje fizičkim, opipljivim poklonima. U smislu da ne padamo na gadgete, ni na skupe krpice, ali putovanja... Da, to može! - smije se Jacques.