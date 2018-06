Pritisak u finalu: 'Nastao mi je kaos u glavi. Nije kako treba'

Sve je spremno za finalni kuhoboj. Dok se članovi žirija pripremaju za 'posljednju večeru' nakon koje će donijeti odluku o pobjednicama šeste sezone popularnog RTL-ovog kulinarskog showa, na 321-trg stižu gosti. Bivši natjecatelji te prijatelji i obitelj finalistica imat će čast kušati jelovnike koje su pripremile 'stare puce' Ružica i Barica te 'kraljice kuhoboja' Andreja i Barbara.

Za pripremu vrlo zahtjevnih i maštovitih jelovnika od čak šest sljedova, finalni parovi imat će samo 120 minuta. Finalisticama će vrijeme prebrzo curiti te tako stvarati toliko nepotreban pritisak.

Ružica će se ponovno htjeti upustiti u nemoguću misiju i napraviti sva jela sama. Članica žirija Mateja Domitrović Sabo pokušat će je odgovoriti od toga, savjetujući je da dio tereta prebaci na opušteniju sestričnu Baricu. Ali, Ružica je 'tvrd orah'.

- Kad sam se sjetila što sve trebam raditi, nastao mi je kaos u glavi. Treba rasporediti koja će što, moramo se dogovoriti! Joooj, Barek, prespora si - govori Ružica koja ne zna koji bi tanjur prvo odradila. Za to vrijeme kod Barice, dvije radne jedinice dalje, sve ide laganini.

- Ružica je meni šef, to sam joj rekla i prvi dan! Ja samo slušam kaj ona naređuje! I to je to, takav je dogovor - odgovara Barica dok istovremeno polagano miješa sastojke za desert. Ništa manje stresno nije niti na drugoj strani seta. Andreju i Barbaru također muči 'stara boljka'.

- Kroz cijeli show smo imale problema s organizacijom i svaki put bismo same sebi obećale da ćemo se popraviti. Uspjele smo za polufinale i bile smo presretne… Jer, ako možemo u polufinalu, onda nam u finalu to neće biti problem jer imamo više vremena i radimo na tri radne jedinice. Zdrava logika i zdrav razum nalaže da će sve biti kako treba. Ali nije tako - kažu Andrea i Barbara.

Za pobjedu svaki tanjur mora biti savršen jer čak i najmanja pogreška može biti kobna. Iskustvo protiv mladosti?