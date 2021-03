Tabloid 'The Sun' unajmio je privatnog istražitelja da uhodi Meghan Markle i njezinu obitelj čim se 2016. saznalo da je u vezi s Harryjem. Platili su mu da iskopa brojne podatke ne samo o njoj, nego i o njezinom bivšem suprugu, prijateljima, suradnicima.

Otkriće je ovih dana objavio Byline Investigates – udruga nezavisnih novinara koje se financira donacijama čitatelja i zadatak im je da otkriju ilegalne metode prikupljanja informacija kojima se služe britanski tabloidi.

Istražitelj je tabloidu dostavio kućnu adresu Meghan Markle, njezin broj mobitela, broj njezinog socijalnog osiguranja, registraciju automobila, a samo za ovu uslugu platili su mu 2.055 dolara .

No, prikupio je još mnogo toga. Ubrzo nakon što je Meghanin 'dosje' na 90 stranica dostavio tabloidu, počeli su objavljivati ekskluzivne tekstove o Meghan, ali i prvi u nizu plaćenih intervjua s njezinom polusestrom Samanthom.

Reagirajući na ovo otkriće, Harryjev i Meghanin glasnogovornik rekao je da je par zahvalan što je to izašlo na vidjelo.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa smatraju da je danas važan trenutak za medijsku industriju i društvo u cjelini jer je ovo izvješće Byline Investigatesa pokazalo da su predatorske prakse i dalje aktualne, proizvodeći nepopravljivu štetu za kraljevsku obitelj. Zahvalni su onima koji rade u medijima i koji podržavaju novinarske vrijednosti koje su sada potrebne više nego ikad prije, napisali su.

Iz 'The Suna' su se branili da nisu znali da se njihov istražitelj služio nedozvoljenim metodama u prikupljanju podataka, jer se otkrivanje privatnih brojeva telefona i broj osiguranja tretira kao kazneno djelo.

Privatni istražitelj, za kojeg se saznalo da se zove Daniel "Danno" Portley-Hanks, rekao je za 'New York Times' da je nemoguće da urednici 'The Suna' nisu znali što on radi. Princ Harry pokrenuo je 2019. godine tužbu protiv ovog tabloida zbog nelegalnog prikupljanja podataka.



Portley-Hanks rekao je da je zahvaljujući njegovim otkrićima 'The Sun' došao i do Meghaninog oca Thomasa Marklea.



Također, priznao je da je odavanje osobnih podataka kršenje zakona jer se do njih može doći samo ako se protiv te osobe vodi građanski ili kazneni postupak.





Od 'The Suna' sam dobio papir koji sam morao potpisati i u kojem piše da neću koristiti ilegalne metode za lociranje ljudi ili provjeru njihove prošlosti. Ali nakon toga njihovi novinari su mi, uz znakovito namigivanje, rekli:'Ako želite zadržati ovaj posao, nastavite raditi ono što ste radili'.

Portley-Hanks je također rekao da se kaje zbog svojih postupaka i da je spreman razgovarati s Harryjevim i Meghaninim odvjetnicima i ispričao se kraljevskoj obitelji, prenosi 'Harper's Bazaar'.