U BBC-jevom dokumentarcu 'The Princes and the Press', koji istražuje odnose princa Williama (39) i princa Harryja (37) s medijima, privatni istražitelj Gavin Burrows ispričao se zbog svog prijašnjeg ponašanja prema princu Harryju, piše People.

- U osnovi, bio sam dio skupine ljudi koja mu je ukrala normalne tinejdžerske godine - priznao je Burrows, dodajući kako je medijska kultura ranih 2000-ih bila nemilosrdna.

Burrows otkriva otkriva kako su urednici princa Harryja opisivali kao 'novu Dianu'. Meta je bila i Harryjeva tadašnja dejvojka Chelsy Davy, s kojom je princ hodao šest godina s prekidima do 2011. godine.

- Bilo je puno hakiranja govorne pošte, bilo je puno nadziranja njenih telefona i njenih kanala komunikacije. Chelsy bi se hvalila svojim prijateljima kad bi se išla vidjeti s njim - rekao je Burrows.

Priznaje da je kopao po Chelsyjinoj medicinskoj dokumentaciji, uključujući i informaciju vezanu za spolno prenosive bolesti ili pobačaj. Burrows se javno ispričao princu, a tvrdi da se tako ponašao iz pohlepe.

- 'Bio sam pohlepan, uživao sam u kokainu i živio sam u stanju lažne veličine', rekao je Burrows.

- Kad izlazite ili razmišljate o braku s članom kraljevske obitelji, morate podnijeti ogromnu kontrolu. Harryjeve bivše djevojke Chalsey Davy i Cressida Bonas djelomično nisu po cjele dane izlazile i stoga jer nijedna nije željela trpjeti takvu razinu medijske kontrole' - rekla je novinarka Roya Nikkhah iz 'The Sunday Timesa' i dodala kako je Harry u tom trenutku bio u 30-im godinama i osjećao opterećenje zbog toga.- Mnogo njegovih prijatelja vjenčavalo se i stvaralo obitelji, a on se jako brinuo da bi mu to moglo promaknuti, jer možda neće moći pronaći nekoga tko će to moći podnositi - kaže Nikkhah.