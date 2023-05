Prlja za 24sata: Prezadovoljni smo, vrijeme će pokazati kakav smo trag ostavili 'Mamom ŠČ'

Ponosni Riječani dočekali su Letovce u Splitskoj ulici. Letovci su od tamo krenuli prema Korzu na kojem će nastupati i zabaviti vjerne fanove, a glazbenik Zoran Prodanović Prlja (58) podijelio je s nama dojmove nakon finala.

- Puno je impresija, utisaka i emocija koje se tek trebaju slegnuti, a najviše nas je dojmilo to da smo uspjeli biti prepoznati negdje gdje nitko nikad nije čuo za nas. Teško je to riječima opisati, ali kad doživite da u finalu Eurovizije cijela dvorana skandira 'ŠČ' kad je pauza tijekom snimanja, pa to smo priželjkivali u snovima. Eto, obistinilo nam se. Mi smo prezadovoljni, neka Eurovizija bude takva kakav je, nije to naša šalica čaja. Mislim da će vrijeme pokazati kakav smo trag ostavili - rekao nam je Prlja.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

Bodovi stručnoj žirija ih, kažu, nisu uopće pogodili.

- To nije naša domena, cijenim mišljenje žirija, koji nekad djeluje konzervativan i pristran. Oni možda nisu u našem nastupu našli nešto da nam daju više bodova, ali glas publike nas je fascinirao, osobito jer ne dolazi iz naše zemlje. Ljudi su nas zapamtili rekli su nam Letovci.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

