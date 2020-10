Problemi na Farmi: 'Olupina stara raspadnuta, katastrofa!'

<p>Premda su farmeri i očekivali da ih čeka veliki posao s renovacijom čamca, nisu ni slutili u kojoj točno mjeri sve dok ga nisu vidjeli. Na farmu je došao majstor koji je doveo oronuli čamac te objasnio farmerima što se od njih očekuje da naprave. <strong>Prince</strong>, kao gazda, odabrao je farmere koji će raditi na renovaciji čamca, no svima se na licu nazirao kiseli osmijeh.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich u 'Farmi'</strong></p><p>- Ona pušta na sve strane. U rasulu je, a na nama je da ju sredimo - kazao je <strong>Juka</strong>, a <strong>Saša</strong> nije pretjerano optimističan:</p><p>- Ovo je olupina stara raspadnuta, totalna katastrofa.</p><p>Gazda Prince zamolio je farmere da ovaj čamac ne postane Titanic te kao glavnog odgovornog zadužio <strong>Tomislava</strong> koji je uvjeren da ima najviše znanja potrebnog u ovom zadatku te kako mu je to što ga je Prince odabrao za glavnoga – svojevrsni imunitet. To se neće svidjeti <strong>Silviju</strong> koji Tomislava gleda kao potencijalnog lidera:</p><p>- Ništa slično nisam radio, ali bit će mi izazov. Ne znam, Tomislav je nekako lider postao, voli se isticati što recimo opet, meni ne paše. Ok, jesi, pametan si, sve to stoji, ali idemo svi zajedno gledati i svi učiti na tome. To je ono što mi je bitno kod ljudi - istaknuo je.</p><p>Uvidjevši kako im ovaj tjedan neće biti dovoljan za renovirati čamac, farmeri su se odmah bacili na posao</p><p>- Za ovaj zadatak nam treba Božja pomoć. Čarobni štapić nemamo, ali dat ćemo sve od sebe da ga dovedemo u red - kazao je Saša, a gazda Prince je odlučio:</p><p>- Od danas nema više spavanja, radit ćemo dan i noć, mi ćemo tražiti reflektor, samo posao, posao.</p>