Procurila snimka koja optužuje Weinsteina: 'Bila sam u zamci'

Melissa Thompson dala je snimku Sky Newsu koja dokazuje da je Harvey Weinstein (66) seksualni zlostavljač i još teže će negirati optužbe žrtava nego prije. Video, koji javnost nije vidjela do sada, prikazuje Weinsteina kako joj se nabacuje, stalno joj dira ruku, grli ju i trlja joj leđa te aludira na seks.

Foto: Sky News screenshot

- Daj mi mali dio sebe. Možeš li mi to dati - pita Weinstein u jednom trenutku Thompson. Producent je stavio i ruku na Melissinu haljinu, a ona mu je rekla da je to previsoko. Ona se kasnije našali govoreći o svojim prednostima i kaže da su 'podaci vrući'. Melissa je snimila poslovni sastanak s producentom, a on ju je, kako tvrdi, nekoliko sati nakon što je nastala ta snimka silovao u obližnjem hotelu.

Foto: Sky News screenshot

Sky News je objavio samo dijelove inkriminirajuće snimke, a Weinsteinov odvjetnik Ben Brafman je objasnio kako cijela snimka 'pokazuje kako ništa nije bilo s prisilom i da je sve bilo neformalno te da su obje strane flertovale'.

Foto: Sky News screenshot

- Dio snimke je objavljens namjerom da se inkriminira gospodina Weinsteina i sugerira kako se ponašao neprimjereno i da je iskorištavao Thompson - istaknuo je Brafman. Dodao je kako je Melissa učinila da bi učvrstila svoju poziciju u građanskoj tužbi u kojoj traži od producenta novac.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ovo je još jedan pokušaj da se javno osramoti Weinsteina zbog financijske dobiti i mi to nećemo dopustiti. Činjenice su bitne - rekao je odvjetnik. Thompson, koja je tužila producenta u lipnju, kaže da je napravila snimku u njegovom uredu u New Yorku 2011. da demonstrira Weinsteinu video tehnologiju.

Melissa je ispričala za Sky News kako ju je Harveyjevo ponašanje ometalo i trudila se ostati na poslovnoj temi zbog koje su se sastali. Istaknula je kako se promijenio kasnije tijekom razgovora i njegove oči su postale tamnije te je 'izgledao kao predator'.

Foto: Sky News screenshot

Dodala je kako se sastala nekoliko sati kasnije s Weinsteinom u hotelu jer je očekivala da će sklopiti posao vezan uz tehnologiju, a on ju je odveo u hotelsku sobu i silovao. Tvrdi da se nije mogla obraniti jer bi se maknuo na drugu stranu i blokirao, pa joj nije bilo pomoći jer je on 'krupan pojedinac'.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Osjećala sam se kao u zamci kamo god se okrenula - ispričala je Thompson. Weinstein je u New Yorku optužen za silovanje tri žene, a Melissa nije među njima. Thompson, koja je ranije radila na Wall Streetu, kaže da nije ohrabrivala producentovo ponašanje nego da se trudila održati razgovor profesionalnim i odbiti ga ljubazno kako bi spasila poslovni dogovor.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Prije njega nisam srela nikog s kim se nisam mogla nositi. Ne smijemo živjeti u svijetu u kojem nas siluju na poslovnom sastanku - zaključila je Melissa.