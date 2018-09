Procurila snimka poziva: Burt Reynolds se borio da preživi...

Ima problema s disanjem i boli u prsima, rekao je pozivatelj Hitnoj pomoći, tvrdi američki TMZ. Burt Reynolds je preminuo jučer u 82. godini od srčanog udara, a u medije je procurila snimka muškarca koji je nazvao Hitnu pomoć i pokušao spasiti glumca.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Kada je operater pitao pozivatelja je li Reynolds budan, on je odgovorio da je polubudan te da diše, ali ne odgovara na njegova pitanja. Nastavio je ispitivati muškarca niz pitanja o glumcu poput je li ga oblio hladan znoj i on je rekao da jest. Operater je pitao i je li Reynolds imao ikad prije srčani udar, a muškarac je odgovorio kako su mu ugradili premosnicu prije nekoliko godina.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Tada je rekao pozivatelju, čije ime nije poznato, da je poslao bolničare. Reynolds je preminuo od srčanog zastoja u bolnici Jupiter na Floridi jučer ujutro okružen svojom obitelji, tvrde američki mediji.

Glumac je najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima 'Deliverance', 'Smokey and the Bandi' i 'Boogie Nights'. Bio je seks simbol i slamatelj ženskih srdaca te prvi muškarac koji se gol slikao za Cosmopolitan.

Foto: PA/Pixsell

Neposredno prije smrti, Burt je bio na filmskom setu s kolegama Bradom Pittom, Leonardom DiCaprijem i Margot Robbie snimajući film 'Once Upon a Time in Hollywood' redatelja Quentina Tarantina.