'Procurile' fotke Kylie Jenner iz 2011. godine: 'Ne liči na sebe'

Izgledala je kao normalna tinejdžerica, komentiraju fanovi. Mnogi već otprije znaju da se Kylie podvrgnula estetskim korekcijama i da je drastično promijenila izgled budući da je odrasla pred očima javnosti

<p>Po platformi TikTok ovih dana počele su se širiti fotografije milijarderke <strong>Kylie Jenner</strong> (23) iz tinejdžerskih dana. Znatiželjni fan pregledao je više od šest tisuća objava reality zvijezde na Instagramu kako bi došao do fotografija koje je Kylie objavila još 2011. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali i transformacije klana Kardashian-Jenner</strong></p><p>Na fotografijama Kylie ima 14 godina i nosi naočale. I broj lajkova je mizerno malen, naspram onoga kakvog ima sada - te fotografije lajkalo je oko 17.000 ljudi, dok ih sada Kylie ima po nekoliko milijuna.</p><p>- Izgledala je kao normalna tinejdžerica. Uopće ne liči na sebe - komentirali su obožavatelji klana Kardashian-Jenner, koji se ne mogu načuditi koliko je Kylie promijenila izgled.</p><p>No mnogi već otprije znaju da se Kylie podvrgnula estetskim korekcijama i da je drastično promijenila izgled budući da je odrasla pred očima javnosti. Show 'Keeping Up With The Kardashians' počeo se emitirati 2007. godine, kada je Kylie bila desetogodišnjakinja. </p><p>Kylie je i sama priznala promjene na svom licu.</p><p>- Imala sam 15 godina i bila sam nesigurna u svoje usne. Bile su zaista male - rekla je jednom prilikom. Sada se popularnost Kylie Jenner na društvenim mrežama znatno promijenila. Njezine objave prati gotovo 200 milijuna ljudi. </p>