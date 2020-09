Procurile fotke s 'otoka orgija' seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina: Kriju mračne tajne...

Zločini američkog bogataša, koji je godinama silovao i zlostavljao maloljetnice te ih je namještao svojim bogatim i moćnim prijateljima, srećom su na koncu otkriveni, a u javnosti su se pojavile i stare fotografije

<p><strong>Jeffrey Epstein</strong>, nekada uspješni američki biznismen, a zatim i osuđeni seksualni prijestupnik, preminuo je prošle godine u zatvorskoj ćeliji, no detalji o njegovom pedofilskom prstenu i skrovitom, privatnom 'otoku iz pakla', ili 'otoku orgija', i dalje su itekako aktualni. Javnost želi da se, unatoč tome što više nije živ, saznaju sve grozote ovog seksualnog predatora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Američki <a href="https://nypost.com/2020/09/16/jeffrey-epstein-watched-girls-gone-wild-while-exercising-report/">NY Post objavio je cijeli niz fotografija</a> s Epsteinovog imanja, nastalih u vrijeme u koje je on još uvijek slobodno uživao u čarima vlastitog otoka, privatnim letovima i društvu nesretnih djevojaka i djevojčica.</p><p>Slučaj koji je zgrozio SAD, ali i cijeli svijet, dobio je ove godine i dokumentarnu mini seriju pod nazivom 'Epstein: Prljavo bogat', koja se emitira na Netflixu, a bavi se zločinima američkog bogataša, koji je godinama silovao i zlostavljao maloljetnice te ih je namještao svojim bogatim i moćnim prijateljima. </p><p>Cijeli svijet tako je dobio priliku zaviriti u Epstainovu ljetnu oazu, koja zasigurno krije mnoge priče za koje nikada nećemo ni saznati. Zloglasni američki biznismen oduzeo si je život u zatvoru, a očekivalo se da će sa sobom 'povući' i brojna druga imena iz miljea seksualnih predatora, no to se nažalost nije dogodilo. </p>