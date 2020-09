'Procurile' su Milijanine poruke: Imam dečka, Milojko je prošlost

Čini se kako Milijani to nije teško palo jer već ima novog muškarca u svom životu. 'Procurile' su poruke u kojima Milijana piše kako ima dečka i da s Milojkom više nema ništa...

<p><strong>Milijana Božić</strong> (22) proslavila se u srpskom reality showu 'Parovi', u kojemu se natjecala sa suprugom<strong> Milojkom Božićem</strong> (75). Iako su se vjenčali prošle godine, čini se da je ljubav već puknula. Varala ga je pred kamerama, svađali su se, a Milojko je mlađahnoj supruzi poručio da je više ne želi vidjeti. Vratio se u svoje selo Pilatovići te supruzi dao do znanja kako su za nju vrata njegovog doma zatvorena i kako će promijeniti bravu na vratima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijanina obitelj ne želi ni čuti za Milojka</strong></p><p>- Nemaš ti što tražiti tu! To nije tvoj stan i u njega nisi ništa uložila - poručio joj je Milojko. </p><p>Čini se kako Milijani to nije teško palo jer već ima novog muškarca u svom životu. 'Procurile' su poruke u kojima Milijana piše kako ima dečka i da s Milojkom više nema ništa.</p><p>- Bila sam kod njega. Uzela sam svoje stvari i to je to. Milojko je prošlost - piše u porukama Milijana, koja je na društvenim mrežama vratila djevojačko prezime Bogdanović.</p><p>Milijana nije željela otkriti tko joj je novi dečko.</p><p>- Javnost će još malo pričekati, ali svi već nešto nagađaju - napisala je. Također, naglasila je kako planira ući u devetu sezonu 'Parova', u kojoj se sad nalaze <strong>Barbara Mucić </strong>(22), <strong>Neven Ciganović </strong>(47) i <strong>Ervin</strong> <strong>Mujaković</strong> (29). </p>