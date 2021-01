Glumac Armie Hammer (34) našao se u središtu skandala. Strani mediji pišu kako su u javnost 'procurile' navodno njegove poruke koje graniče sa seksualnim kanibalizmom, ali i silovanjem.

Iako ne postoji službena potvrda da je riječ o njegovim porukama, glumčeva navodna žrtva tvrdi da je to on.

Objavila je fotografiju šake s tetovažom na vjenčanom prstu koja sliči njegovoj i koju joj je on navodno poslao, kako bi dokazala da upravo on stoji iza bizarnih poruka. Poruke su slane u razdoblju od 2016. do veljače 2020. godine.

'Trebam popiti tvoju krv', 'Ja sam stopostotni kanibal', 'Želim te pojesti', samo su neke od poruke koje su kružile Twitterom, a one su uključivale i poruke o BDSM seksu.

Inače, u vrijeme poruka glumac je još uvijek živio sa suprugom Elizabeth Chambers (38) s kojom ima dvoje djece. Na ljeto 2020. objavili su da se razvode nakon deset godina braka, javlja Daily Mail.

Njegovi obožavatelji izrazili su sumnju u vjerodostojnost poruka i uvjereni su kako su lažne. Armie je glumio u filmovima 'Društvena mreža', 'Usamljeni osvetnik', 'Skrivena ljubav', 'Rebecca'...