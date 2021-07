Detalj koji je procurio u javnost iz nove serije 'And just like that...' otkriva kako su Carrie Bradshaw i Faca razdvojeni i nalaze se usred gorkog razvoda, kako saznaje PageSix.

Carrie, koja je sada u pedesetim godinama i voditeljica je podcasta trenutno se na sudu s Facom bori oko financija.

U jednoj sceni Carrie večera s prijateljima, Stanfordom, Mirandom i Charlotte, te im kaže da se ne osjeća dobro.

- Snimala sam podcast, prala kosu. Da, nisam jela ni spavala, ali barem sam se dobro osjećala u svom braku. Sad sam samo jedna od supruga o kojima se brinuo? - izgovara Carrie.

Faca kojeg igra glumac Chris Norh (66) je bio oženjen dva puta prije: za izdavačicu knjiga Barbaru koju je glumila Noelle Beck (53), i Natashu Naginsky, koju je oženio nakon kratkog poznanstva u Parizu, nju je igrala glumica Bridget Moynahan (50).

U prvom filmu 'Sex i grada' Faca ostavi Carrie pred oltarom, na kraju se ipak vjenčaju, a u sljedećem filmu Carrie koju igra Sarah Jessica Parker (56) prevari Facu sa bivšim dečkom Aidanom kojeg je igrao glumac John Corbett (60).

Očekivano, neće biti Kim Cattrall (64) koja igra Samanthu. Glumica je još prije nekoliko godina kazala kako nema namjeru sudjelovati ni u kakvim novim okupljanjima. Vjeruje se kako je razlog tome, više od neuspjeha naknadnih filmova, njezin loš odnos s Parker i produkcijskom kućom.