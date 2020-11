'Procurio' traumatičan razgovor Diane i Charlesa nakon zaruka

Na pitanje jesu li zaista zaljubljeni Diana je 'kao iz topa' rekla da jesu, dok je Charlesov odgovor glasio: 'Što god ljubav značila'. Dodao je da sve ovisi o vlastitoj interpretaciji

<p>Svijet bruji o Netflixovoj seriji 'Kruna', u kojoj je riječ o životu britanske kraljevske obitelji. U trećoj epizodi koja nosi naziv 'Fairytale' tema su zaruke <strong>Lady Di</strong> i<strong> princa Charlesa</strong> (72). To je jedan od istaknutijih trenutaka četvrte sezone serije. U 'Kruni' su zaruke prikazane kao vrlo ležerne i kratkog trajanja. Charles je rekao da je zaprosio Dianu bez da je kleknuo pred nju, a ona je izjavila kako joj je to najsretniji dan u životu. Poslije zaruka, Charles je poslao Dianu natrag u njezin stan u Londonu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godišnjica smrti princeze Diane</strong></p><p>Prema Dianinoj biografiji, koju je napisao Andrew Morton, Diana isprva nije shvatila zaruke ozbiljno.</p><p>- Upitao me hoću li se udati za njega, a ja sam se nasmijala - rekla je Diana u jednom od mnogih intervjua te dodala: </p><p>- Sjećam se da sam razmišljala kako je sve šala i rekla sam 'aha, OK' i smijala se. No on je bio smrtno ozbiljan.</p><p>Kasnije je par došao do kraljice Elizabete II. kako bi odabrali zaručnički prsten, predivni 14-karatni safir okružen s 14 dijamanata. Tada je prsten vrijedio 60.000 dolara, što je oko 380.000 kuna. No danas mu se vrijednost povećala na 3,1 milijun kuna. </p><p>Zaruke Charlesa i Diane postale su službene 24. veljače 1981. godine. U neslavnom intervju za BBC, Charles i Diana prisjećaju se kada su se prvi put upoznali, što se dogodilo kada joj je Charles predložio brak i jesu li zaista bili zaljubljeni. Interakcija s novinarom izgledala je uljudno, ali nevjerojatno usiljeno. </p><p>Kada je Charles prvi put vidio Dianu pomislio je kako je vesela, zabavna i privlačna pa dodao da je oduševljen i presretan zbog zaruka. Na pitanje jesu li zaista zaljubljeni Diana je 'kao iz topa' rekla da jesu, dok je Charlesov odgovor glasio: 'Što god ljubav značila'. Dodao je da sve ovisi o vlastitoj interpretaciji. </p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU NAKON ZARUKA:</strong></p><p>Diana je kasnije taj trenutak nazvala traumatičnim.</p><p>- To je potpuno izbezumilo. Pomislila sam kakvo je to čudno pitanje, odnosno odgovor. O bože, stvarno me traumatizirao - rekla je Diana u dokumentarcu 'Diana: In Her Own Words'. </p><p>Nakon zaruka, kako se prikazuje u seriji 'Kruna', Charles je otputovao u Australiju te su se on i Diana vjenčali pet mjeseci kasnije, 19 srpnja u katedrali St. Paul u Londonu. U 'Kruni' princa Charlesa glumi <strong>Josh</strong> <strong>O'Connor </strong>(30), princezu Dianu <strong>Emma Corrin </strong>(24), a kraljicu Elizabetu II. utjelovila je <strong>Olivia Colman </strong>(46). </p>