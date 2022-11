Producent Mike Downey: Moji gladijatori i partizani na tajnom zadatku u šumi tartufa...

Oduvijek sam znao da će me moje putovanje od pripovijedanja u kazalištu, preko pripovijedanja u časopisima, knjigama i u filmskim scenarijima dovesti natrag do velikog književnog polazišta - do romana. No nisam bio posve siguran kad će se to dogoditi, priča nam irsko-britanski producent Mike Downey, koji više od 15 godina živi u istarskom selu Grimalda. Downey je u svibnju imenovan časnikom Reda Britanskog Carstva za zasluge u svjetskoj kinematografiji. Orden kraljice Elizabete uručio mu je tadašnji princ Charles. Predsjednik je Europske filmske akademije i član američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, producirao je 15 hrvatskih filmova, a s Rajkom Grlićem i Borisom T. Matićem osnovao je Motovun film festival 1999. Sad želi nešto novo. Ljubav prema Istri, na čijim je zelenim brdima stvorio dom s muzikologinjom Marijanom Pintar, pretočio je u svoj prvi roman - ‘’ISTRIA GOLD’’, koji je početkom listopada objavljen u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Hrvatski prijevod knjige ‘’ISTARSKO ZLATO’’ izdaje Jesenski + Turk u proljeće 2023. Novopečeni romanopisac je, kako kaže, imao razne ideje za prvi roman, no nijednu nije smatrao dovoljno uvjerljivom ili ambicioznom.