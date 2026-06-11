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Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan' pozirala za Cafe kao 'rock pjesnikinja' Patti Smith

Piše 24sata,
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Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan' pozirala za Cafe kao 'rock pjesnikinja' Patti Smith
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Promo

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Bez sestre ne bih mogla snimiti ovaj film, rekla nam je nedavno redateljica Ivona Juka. Nije bilo druge nego da Anitu Juku "privedemo" u Cafe i porazgovaramo o svim izazovima tijekom snimanja filma "Lijepa večer, lijep dan", kako to izgleda kad se na setu nađu dvije sestre i bi li sad napravila nešto drukčije.

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Prikazan je na više od 50 festivala diljem svijeta, osvojio je čak devet nagrada publike, bio je hrvatski kandidat za Oscara... I izazvao puno reakcija kod domaće publike, što pozitivnih, što negativnih, ali to Anitu Juku ne može pokolebati. Za Cafe je pozirala kao Patti Smith.

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