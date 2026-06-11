Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan' pozirala za Cafe kao 'rock pjesnikinja' Patti Smith

Bez sestre ne bih mogla snimiti ovaj film, rekla nam je nedavno redateljica Ivona Juka. Nije bilo druge nego da Anitu Juku "privedemo" u Cafe i porazgovaramo o svim izazovima tijekom snimanja filma "Lijepa večer, lijep dan", kako to izgleda kad se na setu nađu dvije sestre i bi li sad napravila nešto drukčije.

Prikazan je na više od 50 festivala diljem svijeta, osvojio je čak devet nagrada publike, bio je hrvatski kandidat za Oscara... I izazvao puno reakcija kod domaće publike, što pozitivnih, što negativnih, ali to Anitu Juku ne može pokolebati. Za Cafe je pozirala kao Patti Smith.

Živorad Tomić pogledao je drugu sezonu "The Chestnut Mana", a u kinima smo provjerili kakva je "Siva zona" redatelja Guya Ritchieja. Valentina Miletić novo je lice TV Mundijala s Prisavlja, a vijest da će raditi Svjetsko prvenstvo skrivala je i od obitelji.

Zorica Kondža krajem lipnja slavi 66. rođendan i otkriva nam zašto ovo ljeto neće biti skroz radno. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.