Profesionalni boksač kuhat će drugog dana 'Ribe na torti': 'Bit će nokauta sigurno. Borit ću se'

Tjedan u 'Ribi na torti' otvorio je Elio Pisak jednom pravom istarskom večerom za koju je uhvatio 17 ribica, a peticu mu je dao samo Leo Cvetković koji je večeras u ulozi domaćina.

Profesionalnog boksača Lea gledatelji su imali prilike gledati u 'Survivoru', a sada će pokazati hoće li i u kuhinji biti jednako borben.

- Boks me puno naučio u životu, naučio me kako se kontrolirati, kako svoj bijes ne prenijeti van ringa ili negdje sa strane. Jako me psihički ojačao… Borit ću se kao što se u ringu borim, bit će nokauta sigurno - govori Leo koji iza sebe ima preko 130 mečeva.

- Hrvatsku sam predstavljao svuda po svijetu iskreno, cijelu Europu sam prošao i van Europe. Neki značajniji rezultati – bio sam drugi na Europskom, peti na Svjetskom i više puta prvak države - ističe domaćin.

- Leo će sigurno biti brz u nabavci kao što je bio i u 'Survivoru'. Čovjek je pun pozitive, energije i vjerujem da će se dobro snaći - nagađat će Elio Pisak, dok će se Leo u smočnici boriti s Pažaninovim izazovom.

- Imam pomoćnicu, Anđelu iz Survivora, to mi je najbolja prijateljica, tamo smo se skompali. Imamo neku zajedničku dobru kemiju, šalimo se i to, dosta se osjećam opušteno uz nju pa mislim da će to biti savršeno - najavit će Leo koji će goste dočekati u dvorištu uz aperitiv, a prije same večere pozvat će ih u vrt na kratki boksački meč.

Tko će se usuditi ući u ring i suprotstaviti profesionalnom boksaču ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Ribe na torti' na Novoj TV!