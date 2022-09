Proglasili pobjednike festivala u Veneciji: Najbolja glumica Cate Blanchett, a glumac Colin Farrell

Zlatnog lava za najbolji film na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji osvojio je američki film "All The Beauty And The Bloodshed" u režiji Laure Poitras, dok je Srebrnog lava, glavnu nagradu žirija, na dodjeli u subotu navečer dobio film "Saint Omer" redateljice Alice Diop.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dokumentarni film "All The Beauty And The Bloodshed" epska je i emotivna priča o međunarodno poznatoj fotografkinji i aktivistkinji Nan Goldin. Film govori o njezinom životu, umjetničkom radu i borbi protiv obitelji Sackler, koja je poznata po marketingu opioida OxyContina koji izaziva ovisnost.

Sama Goldin je rekla da je bila ovisna o OxyContinu. Ova 68-godišnjakinja proslavila se intimnim fotografijama koje obrađuju teme poput seksualnosti, bolesti, želje ili nasilja.

Pedesetosmogodišnja Laura Poitras najpoznatija je po filmu "Citizenfour", Oscarom nagrađenom dokumentarcu o zviždaču Edwardu Snowdenu. Ona je sedma žena koja je dobila Zlatnog lava od 1949. godine, piše njemačka novinska agencija dpa.

Velika nagrada žirija pripala je Francuskinji Alice Diop za film "Saint Omer". Film prati spisateljicu Ramu koji prisustvuje suđenju mladoj ženi optuženoj za ubojstvo svoje 15-mjesečne kćeri.

Srebrnog medvjeda za najbolju režiju dobio je Luca Guadagnino za film "Bones and All", a specijalnu nagradu žirija ove je godine dobio film "Khers Nist" redatelja Jafara Panahija, zatočenog u Iranu. Kada je objavljena dodjela specijalne nagrade, prisutni u dvorani ustali su u znak podrške iranskom filmašu.

Nagradu za scenarij dobio je Martin McDonagh za "The Banshees of Inisherin". Film je dobio još jednu nagradu: za najboljeg glumca koju je osvojio Colin Farrell.

Najboljom glumicom proglašena je Cate Blanchett za ulogu u filmu "Tar" Todda Fielda.

Nagrada žirija Marcello Mastroianni za najboljeg debitanta pripala je Tayloru Russellu.

U ovogodišnjoj konkurenciji za nagrade su se natjecala 23 rada.Nagrade je dodijelio međunarodni žiri kojim je predsjedala američka glumica Julianne Moore.

Najčitaniji članci