Andrea Constand će svoje mučno iskustvo s Bill Cosbyjem podijeliti s javnošću u knjizi 'The Moment: Standing Up to Bill Cosby, Speaking Up for Women'

Prvi puta otkako je Bill Cosby (83) pušten iz zatvora krajem lipnja u javnosti je progovorila i njegova žrtva seksualnog nasilja Andrea Constand. Ona je bila samo jedna od 60 žena koje su optužile Cosbyja za nečasne radnje od nedoličnog ponašanja i nasilja pa sve do silovanja. U razgovoru za NBC otkrila je da je bilo mučno gledati njegov izlazak iz zatvora. - On je seksualni predator kojem je mjesto u zatvoru, a doslovno su ga bez problema pustili van - ispričala je. Kako kaže nije je iznenadio njegov izlazak s obzirom na razinu arogancije koju ima. - Tijekom boravka u zatvoru, nije pokazao niti trunku kajanja zbog svega što mi je učinio - dodala je. Ona će svoje mučno iskustvo i iskaz podijeliti s javnošću u knjizi 'The Moment: Standing Up to Bill Cosby, Speaking Up for Women." Podsjećamo, Cosby je odslužio više od dvije dogine zatvorske kazne zbog optužbe za drogiranje i seksualno zlostavljanje . U zatvoru je bio od 2018. godine, a krajem lipnja ukinuli su mu presudu nakon što je pronađen sporazum s prethodnim tužiteljem.