Nakon što je glumica Milena Radulović (25) s još nekoliko djevojaka, među kojima su i maloljetnice, policiji prijavila da ih je silovao ili seksualno uznemiravao srpski učitelj glume, Miroslav Mika Aleksić (68), pokrenuta je Facebook stranica 'Nisam tražila' koja je puna anonimnih svjedočanstva glumica iz regije.

- Jedan hrvatski filmski redatelj govorio mi je u kafiću za šankom gnjusne stvari poput: 'A kako bi bilo da sad ti meni po*ušiš?' ili 'Hajde da se kre*nemo u wc-u', nasrćući na mene i plazeći ispred mene u mom najintimnijem prostoru. Nakon što sam mu rekla da je dosadan, odvratan i da me ne zanima, dao si je za pravo da me slijedi van kada sam otišla udahnuti zraka. I na ulazu u kafić pribio se na mene i bukvalno mi uvalio jezik u usta, nakon čega sam bila prisiljena odgurnuti ga od sebe. Glumica sam i zbog ovakvih ljudi i događaja sve više mi se gadi moj posao - jedno je od tih svjedočanstva, i to iz Hrvatske.

- Redatelj mi je otvoreno rekao da ću dobiti ulogu, ali samo ako ja isto tako učinim nešto lijepo za njega. Dok je to govorio, stavio mi je ruku na bedro, a kad sam je sklonila i otvoreno rekla da ne mislim spavati s njim za ulogu, rekao je da sam si upravo zabetonirala karijeru u cijeloj regiji - stoji u još jednom anonimnom zapisu, također pristiglim iz Hrvatske.

Inicijativu su pokrenule četiri kolegice, bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu: Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović, piše Jutarnji list.

- Iako poznajemo žene čije smo ispovijesti objavile, i same nas je iznenadio broj ispovijesti koje smo dobile. Krenulo je kao spontana inicijativa jer su sve administratorice stranice bile potaknute činjenicom da se u sredini u kojoj živimo, konstantno čudimo i osuđujemo nasilje koje se događa ženama u drugim sredinama, ali same nismo spremne govoriti o tome. Dakle, pravimo se da se to kod nas ne događa. Žene koje se bave javnim profesijama često se percipiraju kao privilegirane članice društva, a to u praksi izgleda puno drukčije. Shvatile smo da većina žena još nije spremna izaći iz anonimnosti kad je u pitanju rodno zasnovano nasilje, ali je jako važno da stvorimo prostor za razgovor i da skrenemo pozornost na to da se ono itekako događa i u našoj sredini - rekle su za Jutarnji list.

Čini se da se u regiji pojavljuje domaća verzija pokreta #MeToo koji je naveo na desetke svjetskih glumica da progovore o spolnom uznemiravanju producenta Harveyja Weinsteina (68).

- Izgleda da još nismo naučili lekciju i da to moramo stalno ponavljati. Žrtva nije dužna prijaviti nasilje onda kad se ono dogodi, nego onda kad je spremna govoriti o tome. Nije tu riječ samo o pojedinačnim slučajevima, nego o cijeloj mreži koja omogućava nasilnicima da svoje nasilje provode nekažnjeno. Mnogi od njih nisu ni svjesni svog problematičnog ponašanja. S druge strane, žrtve nasilja se osjećaju stigmatizirano, društvo ih je naučilo da one trebaju osjećati sram što se to dogodilo i vrlo je teško razgovarati o tome - objašnjavaju djevojke iz pokreta 'Nisam tražila'.

Obrazložile su i sintagmu pokreta.

- Ona je logičan odgovor na ono najčešće opravdanje nasilnika: 'Sama je to tražila'. Nitko nasilje ne traži. Nitko ga ne želi. Ono se ne događa zbog nas, nego nama. Jedan od najčešćih komentara na društvenim mrežama na ispovijest Milene Radulović je upravo to da je to sama tražila jer je izabrala bavljenje glumom. Jedan komentator je išao toliko daleko da je njegov autor napisao da se to njegovoj kćerkici nikada ne bi moglo dogoditi, jer joj ne bi dopustio da bude glumica. Žao nam je što ta osoba ne shvaća da će se neki pokušaj nasilja njegovoj kćerkici gotovo izvjesno dogoditi barem jednom u životu, a da zbog takvog stajališta svoga oca i mnogih njemu sličnih, neće biti u stanju od nasilja se obraniti, niti ga procesuirati na pravi način - zaključile su.