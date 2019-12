Prohujalo s vihorom: Atlanta je u kostimima plesala tri dana...

Raskošan, romantičan, dramatičan, ali i rasistički, 80 je godina u vrhu raznih izbora “najboljih svih vremena”, film kakav Hollywood do danas nije uspio ponoviti. Čak je i “Titanic” ostao stepenicu ispod Scarlett i Rhetta, plantaže Tare, Građanskog rata i starog Juga.

Ulogu kćeri vlasnika plantaže Scarlett O’Hare htjele su mnoge slavne glumice onoga vremena, a više od dvije godine biralo se kome će pripasti. Na audiciju je došlo 30-ak istinskih glumačkih zvijezda, no ulogu je dobila britanska ljepotica Vivien Leigh.

Foto: Privatni album

Kad se to doznalo, udruga Ujedinjene kćeri Konfederacije organizirala je velike proteste. Neredi su prestali tek kad im se ponudilo da umjesto zgodne Britanke ulogu dobije Katherine Hepburn. Udruga je procijenila da je strankinja ipak bolja opcija od zvijezde s ljutog neprijatelja južnjaka, sjevera SAD-a. “Zameo ih vjetar” trebao je režirati George Cukor, koji je dvije godine planirao i najsitniji detalj filma, no dobio je otkaz nakon prvih 18 dana snimanja. Neki tvrde da je za to glavni krivac producent David O. Selznick, koji ga je otpustio bez ikakvog razloga jer je bio pod utjecajem droga. Po drugoj verziji, redatelj je bio homoseksualac te dio ekipe nije htio raditi s ”takvim čovjekom”. Pobunu je navodno predvodio Clarke Gable, ali iz drugih pobuda. Gablea nisu smetale Cukorove seksualne sklonosti nego to što je redatelj poznat po filmovima sa snažnim ženskim likovima. Clarke se uplašio da će umanjiti njegovu muškost na velikom platnu.

Foto: Privatni album

Nakon Cukora redateljsku je palicu preuzeo Victor Fleming, koji je na projektu radio 93 dana, a zbog zasićenja film je završio Sam Wood, radeći na njemu tek 24 dana. Zbog hirova producenta, otpuštanja redatelja, problema sa scenarijem i glumcima “Zameo ih vjetar” je najskuplji film onog vremena. U njega su utrošili 3,9 milijuna dolara, što je za ondašnje prilike bila nezamisliva svota. Glumci su se birali dvije godine, snimalo se deset mjeseci, a svaki tjedan se po 20 sati prepravljao scenarij. Na tajnoj pretpremijeri u kalifornijskom gradiću Redmondu publika je bila oduševljena; ugledni uzvanici preklinjali su producenta Davida O. Selznicka da nimalo ne krati film.

Foto: Privatni album

Za službenu premijeru u Atlanti, u “srcu američkog Juga”, priređena je trodnevna svečanost s plesnom večeri u kostimima. Bio je to megalomanski spektakl. Guverner Georgije proglasio je 15. prosinca državnim praznikom, a gradonačelnik je taj dan proglasio neradnim. U Atlantu su došle tisuće ljudi iz raznih dijelova Amerike. Glumci crne boje kože nisu smjeli biti na premijeri niti su mogli biti viđeni u društvu ostalih kolega iz filma. Glumica Hattie McDaniel, koja u filmu tumači ulogu Mammy, bila je prva Afroamerikanka koja je osvojila Oscara. Clarkea Gablea razbjesnilo je što zbog ondašnjih zakona i boje njezine kože nije smjela sjediti s ostalim bijelim članovima filmske ekipe na dodjeli nagrada. Zaprijetio je da ni sam neće doći na dodjelu ako Hattie ne puste u kinodvoranu. Glumica se osjećala poniženo i odbila je biti dio takve rasističke dodjele, ali je na Gableov nagovor ipak popustila.

Foto: Privatni album

U nastajanju remek-djela svađalo se svaki dan, i to svak’ sa svakim. Cenzori su tvrdili da je za autentičnost filma iznimno važno da Rhett Butler umjesto legendarne rečenice “Frankly my dear, I don’t give a damn” (“Iskreno, draga, prokleto me nije briga”) izgovori “Frankly my dear, I don’t care” (“Iskreno, draga, nije me briga”). Producenti ipak nisu popustili i prva je verzija postala kultna rečenica filma. Do danas je nijedna druga nije skinula s popisa deset najpoznatijih filmskih citata svih vremena. I danas se priča o taštini glavnih likova. Clarke Gable smatrao je da će film “ubiti” muževnost njegova lika jer su od njega tražili da plače kad dozna da je Scarlett pobacila dijete. Clarke je to odbio jer je tvrdio da će publika o njemu govoriti kao o mlakonji. Fleming ga je dugo uvjeravao da će se publici više svidjeti ako vide da emotivnog mačo tipa nije sram pustiti suzu.

Foto: Privatni album

Iako je publika obožavala Vivien Leigh i Clarkea Gablea, svoje su burne, i za to vrijeme skandalozne, privatne živote pokušavali sakriti od javnosti. Ona je slovila za hirovitu zvijezdu, a on za muškarca koji će gaziti preko leševa da dođe do cilja. Dok se nije proslavio, glumac se ženio samo iz koristi. I s Vivien kolege nisu voljele raditi, a ona problem nije vidjela u sebi. Smatrala je da je redatelji ne shvaćaju ozbiljno zbog njezine ljepote, a glumice joj zavide jer je bila ljepša od svake. Stekla je reputaciju teške suradnice. Najveća prepreka u stvaranju karijere bilo joj je krhko zdravlje.

