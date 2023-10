Propali njoki i kritična Mara u 'Večeri za 5': 'Višnji je ovo sve bilo ofrlje, kolač je bio baš suh'

Analitičarka tržišta Višnjica Vučko ugostila je protukandidatkinje prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Iskustva pred kamerama već ima pa se Višnjica odlično snašla u ulozi domaćice. Ugostila je umirovljenice Ankicu i Maru, skladištarku Antoniju i domaćicu Nevenku. Za svoju večeru Višnjica je dobila visokih 36 bodova!

Antonija joj je udijelila osam bodova i to zbog glavnog jela - koje je bilo preteško i premasno. Devet bodova dala je domaćici Nevenka - 'desert je bio presuh, ostalo je bilo ok, kao i gazdarica'. "Moja ocjena je devet, sve je bilo u redu, ali desert mi je bio tvrd pa moram ovakvu ocjenu dati". Desetku je Višnjici dala samo Ankica, koja nije imala nikakve primjedbe.

Foto: rtl

Pripravu večere Višnjica je započela predjelom - Markovom tortom.

- Ovo je predjelo i ne može biti torta nikako, možda će biti slično torti - komentirala je Mara, no Višnjica je bila odlučna pa je tortu od kozica i šunke odlučila servirati kao prvo ovotjedno jelo. Uslijedila je priprava glavnog jela. Julkino 'To je to' jelo je posvećeno Višnjinoj kćeri - rolana svinjetina s domaćim njokima i umakom bila je pun pogodak. Pripravu svoje večere Višnjica je zaključila desertom. Ljepljivi Pavle skrivao je jednostavan desert s jagodama.

Nakon što je spravila prvu ovotjednu večeru, Višnjica se posvetila pripremama za doček dama. Iako je prije dolaska dama, domaćica doživjela pravu noćnu moru - prekuhane i raspadnute domaće njoke, u posljednji tren odlučila se snaći s tjesteninom.

- Ovo je sramota, sramota, ali nema veze, bit će tjestenina. Plakala bih, ali neću - rekla je Višnjica.

Foto: rtl

Višnjica je uskoro dočekala dame, a gospođa Ankica odmah je i prepoznala domaćicu iz njezinih prijašnjih televizijskih avantura.

- Odmah sam je prepoznala, i tada sam redovito pratila 'Večere za 5', jako mi se svidjela, jako je pozitivna osoba - komentirala je Ankica. Liker od aronije, domaća rakija od kruške i višnjevac bili su u ponudi aperitiva.

- Očekivala sam mlađe muško, ali nema veze - kroz smijeh je otkrila Mara.

Foto: rtl

- Pila sam aroniju i bila je fenomenalna - komentirala je aperitiv, pak, Nevenka.

Uskoro je pred ekipu stigla Markova torta.

- Malo previše svega, možda da je samo neki dio bacila van - komentirala je Antonija.

- Meni je bilo prenabacano, možda da je barem dio izbacila van - zaključila je, pak, Mara.

Foto: rtl

- Bilo mi je izvrsno, a naročito onaj dio sa šunkom, vjerojatno ću ponoviti i iznenaditi svoju djecu i prijatelje - pohvalila je, s druge strane, predjelo Ankica.

Julkino 'To je to' pred dame je stiglo u izmijenjenoj verziji. Višnjica je to odmah priznala ekipi.

Foto: rtl

- Ja sad sudim po sebi, ja ću dodatno napraviti da mi bude za ljude, za te goste kad ja budem radila, nema da fali - revoltirana je bila Mara. Naljutila je Maru i činjenica da je Višnjici ostala čačkalica u jednom od mesnih rolica.

- Svejedno mi je jesu bile njoke ili tjestenina - rekla je, pak, Ankica. Mara i nije bila oduševljena.

Glavno jelo dobilo je pohvale od većine ekipe, a onda je uslijedio i desert! Ljepljivi Pavle nije oduševio sve.

Foto: rtl

- Nije mi bio po volji, ispričala sam se njoj, nisam mogla - otkrila je Mara i dodala da joj je kolač bio suh.

- Falilo je sočnosti, no dodali su se šlag i jagode - dodala je Nevenka. Pohvale je Višnjica dobila od Ankice, a potom je domaćica ekipi udijelila i poseban poklon - tanjure s posvetom.

Foto: rtl

- Višnji je ovo bilo ofrlje, ja sam to tako zaključila, ona je već bila u 'Večeri za 5' - zaključila je o večeri Mara.