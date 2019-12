Propao četvrti brak: Zvjezdani kapetan rastaje se u 88. godini

Willliam Alan Shatner (88), najpoznatiji po ulozi kapetana USS Enterprisea u seriji 'Zvjezdane staze' odlučio je ponovno biti solo.

Kanadski glumac i književnik podnio je zahtjev za razvod od svoje supruge Elizabeth Anderson (61) nakon 18 godina braka. Kako navodi The Sun, razlog za rastavu su 'nepomirljive razlike'.

Razvod bi, kako je naveo izvor blizak paru, trebao biti brz i bezbolan jer su potpisali predbračni ugovor. No, čini se da su problemi u njihovom braku počeli puno prije jer su, kako pišu britanski mediji, zahtjev za razvod predali još u veljači ove godine.

Uskoro bivši supružnici vjenčali su se u veljači 2001., te je to Williamov četvrti brak, a Elizabethin drugi. Prije nje bio je u braku samo s glumicama. Tako je od 1956. do 1969. ljubovala s Glorijom Rand s kojom ima troje djece, od 1973. do 1996. s Marcy Lafferty te od 1997. do 1999. s Nerine Kidd koja je tragično preminula s 40 godina.

Shatner se od ove tragedije jedva pribrao, što je i opisao u svojim memoarima 'Live Long and… What I Learned Along the Way'.

- Moja tuga je bila nemjerljiva. Zbog takve vrste boli misliš da ćeš ili umrijeti ili ćeš se ubiti. Našao sam je u našem bazenu kako beživotno pluta i podigao gore. Hitna nije mogla ništa napraviti, već je bilo kasno. Gledao sam njezino tijelo kako tamo leži na mjesečini - napisao je glumac.

Iako je njezina smrt bila proglašena nesretnim slučajem, obdukcija je pokazala da su kod Kidd u tijelu pronađeni tragovi alkohola i Valiuma. Tek nakon smrti Shatner je priznao kako se od Kidd htio rastati zbog njezine ovisnosti o alkoholu, a svoju odluku rekao joj je samo nekoliko dana prije nego što je preminula.

U svojoj knjizi je također naveo da se osjećao, kako je rekao, potpuno izgubljenim nakon gubitka supruge, no samo dvije godine kasnije oženio je trenericu konja Elizabeth.

