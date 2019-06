'Proročanski spot napravili smo iz očaja, a danas je to in'

Prolazim kraj Ekonomskog fakulteta, tamo u kafiću petstotinjak mladih, lake note trešte iz zvučnika, svi raskalašeni plešu na stolovima Gledam to i sam sebe krivim. Možda sam ja počeo s tim, u svom nam stilu, šaljivo priča Željko Pervan (56) komentirajući spot koji je snimio za pjesmu 'Serbus, dragi Zagreb moj' prije točno trideset godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Legendarnu pjesmu o Zagrebu Pervan je upotpunio lakim notama, karakterističnim za Balkansko područje. Otkrio nam je da je na ideju na spot došao sasvim slučajno, nakon posjeta Zagorju.

Foto: YouTube

- Tamo smo u jukeboxu naišli na nekakve čudne zvukove i ploče i izvođače. Nismo mogli vjerovati. Suptilno je to metastaziralo po umovima, državi, glavama. Taj spot bio je proročanski začetak, a mladi to danas jako vole - priča Pervan.

Osobno ne sluša takvu vrstu glazbe, kao ni, pohvalio nam se, njegova djeca ili prijatelji. Takve, lake note, kaže Pervan, su kao droga. Snimanje spota 'Serbus, dragi Zagreb moj' trajalo je, otkriva nam, svega tri dana. Trebalo se tada popeti na Zagrepčanku, dovesti balerinu iz Nizozemske, posuditi Volvo i tome slično.

Foto: YouTube

- Cijela priča je bila jedna velika anegdota. Možda je fora to što je spot šest mjeseci bio na vrhu nekakve glazbene ljestvice u Beogradu. Ne znam jesu li ozbiljno shvatili pjesmu ili su znali da je zezancija - smije se Pervan.

Legendarni spot koji je režirao Vinko Grubišić danas na YouTubeu broji gotovo 200.000 pogleda. Pervanu to laska, ali kaže da te brojke ne uzima za ozbiljno jer svako malo netko skine video pa ga ponovno digne netko drugi.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

- Ta proročanska nit spota mi se jako sviđa, a mi smo ga napravili iz očaja. Onda vidim da je to danas in. Ma užas, diže mi se želudac na to. Inicirao sam neke stvari, ali čak i da nisam, mislim da bi to završilo na ovaj način. Nisam ogorčen, samo više u čuđenju - zaključuje Pervan.