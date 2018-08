Proslavio ga je 'Prljavi ples', no odbio je milijune za nastavak

Imao sam aktivniji život nego bilo kojih 10 ljudi koje stavite zajedno, i bila je to nevjerojatna vožnja. Zato je smrt u redu, rekao je svojedobno Patrick Swayze. Glumac, koji je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Prljavi ples' i 'Duh', preminuo je 14. rujna 2009. u svom domu od raka gušterače u 57. godini.

Swayze je do smrti pisao memoare sa svojom suprugom, spisateljicom Lisom Niemi (62), a prijateljima je tajio bolest jer nije htio da ga sažalijevaju. Govorio je kako je kemoterapija jači oblik mamurluka te je sa liječenja žurio na snimanja serije 'The Beast'.

Foto: Jean Whiteside

Swayze je u knjizi, koja nosi naziv 'The Time of My Life' po pjesmi iz 'Prljavog plesa', pisao o svojoj borbi s alkoholizmom i sestrinom samoubojstvu. Istaknuo je kako rak nije individualna dijagnoza nego bolest koja uništava ili povezuje obitelj, a progovorio je i o detaljima svoje glumačke karijere.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Nakon Swayzejeve smrti njegovi prijatelji su tvrdili da je posljednje dane proveo u mukama zbog supruge Lise s kojom je bio u braku 34 godine. Ispričali su američkim medijima da je spisateljica 'pravo oličenje zla'.

- Patricka, koji je zbog njezina nemara spao na svega 40 kilograma, nitko nije smio posjetiti. I njegovu pokojnu majku je tjerala iz kuće - rekli su glumčevi prijatelji. Dodali su kako je Swayzeja vrijeđala, tukla, varala te držala u kućnom pritvoru.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

- Don, Patrickov mlađi brat, brinuo se za njega kad god je mogao. No kad ga nije bilo u gradu i Patrick je bio prepuštan Lisi, ona bi ga napustila i ne bi se brinula o njemu. Don se znao vratiti Patricku i vidjeti ga kako leži u vlastitom urinu i fekalijama - ispričao je glumčev prijatelj za Radar Online. Nakon muževe smrti Lisa je naslijedila njegovu cijelu imovinu vrijednu 272 milijuna kuna.

Foto: Duncan Raban/Press Association/PIXSELL

Spisateljica je na dražbi prodala glumčeve osobne stvari među kojima je bila i perika koju je glumac želio nositi na snimanjima jer mu je zbog kemoterapije ispala kosa. Njegova obitelj je bila ogorčena zbog Lisine rasprodaje dok je ona tvrdila da nemaju razloga za ljutnju jer je sve ponudila njima prije aukcije. No, kako je rekla, nitko nije htio Patrickove stvari.

Foto: /DPA/PIXSELL

Među dragocjenostima su bile nagrade, kostimi i stvari iz filmova u kojima je Swayze glumio. Lisa je odlučila da ne želi zadržati motocikl Harley Davidson, automobil DeLorean, kožnu jaknu iz 'Prljavog plesa' te košulju iz filma 'Duh'.

Foto: IMDB

Swayze i Lisa su se upoznali na satovima plesa kada je on imao 19, a ona 15 godina. Vjenčali su se 1975. te ostali skupa do njegove smrti. Lisa se 2014. udala za draguljara Alberta DiPrisca (63) i tvrdila je kako joj je njezin pokojni muž da blagoslov da krene dalje sa životom. Prodala je ranč koji je imala sa Swayzejem u Los Angelesu i s DiPriscom preselila na Floridu.

Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL

Patrick je prvi film snimio 1979., a riječ je bila o komediji 'Skatetown, U. S. A.' u kojoj je utjelovio klizača. No glumac, koji se rodio 18. kolovoza 1952. u Teksasu, proslavio se u 'Prljavom plesu' 1987.

- Taj film me naučio kako snimiti ljubavnu scenu. Ne radi se o tome da muškarac i žena skaču jedno po drugome nego da dvoje ljudi nisu potpuni dok se ne pogledaju u oči. Ne šalim se - rekao je svojedobno o svojoj ulozi Johnnyja Castlea. Otkrio je da su scene snimljene u 'Prljavom plesu' stvarne i kako je kamera uhvatila pravu istinu.

Foto: IMDB

- Trenutak u kojem dodirujem ruke Jennifer i ona se smije, a ja sam frustriran nije odglumljen - ispričao je Swayze. Baby je u filmu odigrala Jennifer Gray (58) i ona je sa Patrickom prije tog filma igrala u 'Crvenoj zori'. Gray je rekla da ona i Swayze nisu baš razgovarali izvan seta te da je volio raditi psine kolegama.

Foto: Andrew Stuart/Press Association/PIXSELL

- Bio je odličan plesač i neustrašiv. Naši likovi su se odlično nadopunjavali u filmu jer Johnny bio neustrašiv, a Baby se bojala svega - ispričala je glumica. Istaknula je kako je uživala na setu te da je Patrick divno izgledao i bio veoma snažan.

Foto: IMDB

Unatoč lijepim iskustvima na setu 'Prljavog plesa' Swayze je odbio snimiti nastavak za honorar od šest milijuna dolara (oko 40 milijuna kuna). Umjesto Patricka i Jennifer uloge u 'Prljavom plesu: Noći Havane' su odigrali Diego Luna i Romola Garai i zaradili 'tek' 27 milijuna dolara oko 175 milijuna kuna) u usporedbi s originalom koji je prikupio 214 milijuna dolara (oko milijardu i 400 milijuna kuna).