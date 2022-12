Proslavio se ulogom Bali-bega, zaveo je žene diljem svijeta, a pričalo se da je homoseksualac

Turski glumac Burak Özçivit, poznat kao Bali-beg u seriji 'Sulejman Veličanstveni', danas slavi 38. rođendan.

Otkako se pojavio na malim ekranima, Burak nema mira jer je svojim izgledom osvojio srca gledateljica diljem svijeta. Glumio je u desetak filmova i TV serija, a mnogi smatraju da se najbolje snalazi u povijesnim dramama. U ulogama povijesnih ličnosti kojima uspijeva podariti malo vlastitog, neodoljivo privlačnog šarma.

Odrastao je skromno, a njegova obitelj nije imala nikakvog doticaja s filmskom industrijom. Njegov otac bio je vlasnik male kebabdžinice, a majka kućanica. Nakon srednje škole Burak je upisao studij fotografije na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Istanbulu. Sve se promijenilo kada je njegov otac poslao sinovu fotografiju modnu agenciju.

Nakon što je prvi puta prošetao modnom pistom u ulozi modela, svima je postalo jasno da Burak treba biti ispred a ne iza kamere. S 19 godina osvojio je titulu 'Best Model' u Turskoj, a na svjetskom izboru 'Best Model in the World" plasirao se drugo mjesto. Ubrzo je počeo dobivati angažmane za reklame i TV serije. Glumio je u nekoliko filmova i televizijskih serija, no prava popularnost stigla mu je sa serijom 'Küçük Sirlar', turskom verzijom popularne američke serije 'Tračerica'.

Foto: Promo/instagram

U toj seriji Burak glumi lik Çetina, tursku verziju Chucka Bassa iz 'Tračerice', a tom je ulogom nominiran za nagradu ELLE Style Award u kategoriji za najboljeg glumca. Potom je uslijedila uloga Bali bega u povijesnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni' zbog koje je Özçivit stekao status najpopularnijeg turskog glumca. Serije su mu donijele veliku popularnost, a naročito među ljepšim spolom. Buraka na Instagramu prati više od 22 milijuna ljudi, što je rekordna brojka za slave ličnosti u Turskoj.

Foto: Instagram/

Što se tiče ljubavi, glumac je dugo bio u vezi s manekenkom Ceylan Chapa. Problemi su počeli kada je prilikom snimanja serije 'Dnevnik ljubavi' upoznao glumicu Fahriye Evcen. Prema pisanju turskih medija, Ceylan je ubrzo postala vrlo ljubomorna, a kako se kasnije ispostavilo, nije bez razloga. Burak i Fahriye zbližili su se tijekom snimanja serije, pa je šarmantni Turak okončao vezu s manekenkom.

Foto: Instagram/

Svoju su vezu neko vrijeme držali u tajnosti, a sve je isplivalo na površinu tijekom snimanja zajedničkog filma 'Ljubav nalikuje tebi' ('Ask Sana Benzer'). Nakon četiri godine veze, Burak i Fahriye vjenčali su se 2017. u Istanbulu, a u međuvremenu su postali i roditelji sina Karana. Javnost pamti i da je Fahriye prije Bali-bega ljubila 14 godina starijeg glumca Ozcana Deniza koji je miljenik žena. Neko se vrijeme šuškalo da se Burak i ona razvode, no par se uopće nije obazirao na to.

Foto: Promo/instagram

Govorilo se i da je glumac homoseksualac te da prikriva istinu jer bi mu uništila karijeru, a neki turski mediji su objavili da ga je bivša cura zatekla u krevetu s muškarcem.

- I ja sam čuo da me zatekla, ali nisam uspio ustanoviti koja djevojka i s kojim muškarcem. Ne znam iz čije 'kuhinje' je izašla takva glupost, ali koliko su me te priče ranije znale potresti, toliko me danas uveseljavaju. Probajte pa će vam biti kristalno jasno jesam li gay - rekao je svojedobno Burak u intervjuu za Kurir.

