Prošlo je 15 godina: Lawrence i Smith opet kao 'Zločesti dečki'

Redatelj Michael Bay (53) od prikazivanja 'Zločesti dečki 2' uspio je snimiti čak pet nastavaka 'Transformersa' i prešao je preko pedeset godina života, ali još uvijek nije napravio film koji toliko dugo želi. Izgleda da će mu se želja napokon ispuniti jer 17. siječnja 2020. dolaze 'Zločesti dečki 3'.

- Službeno je. Uvijek i zauvijek zločesti dečki - napisao je na društvenoj mreži glavni glumac Martin Lawrence (53) uz fotografiju s kolegom Willom Smithom (50) koji je tek prije mjesec dana prihvatio ulogu. Prošlo je 15 godina od drugog djela 'Zločestih dečki', a sada se zasigurno vraćaju u velikom stilu.

Iako je svaki pravi obožavatelj franšize 'Zločesti dečki' sa žudnjom iščekivao dolazak trećeg dijela u serijalu, tj. 'Bad Boys for Life', kako se film zvao, to iščekivanje stalo je u jednom trenutku prošle godine. Naime, Will i Martin su se trebali vratiti krajem studenog 2018. ali to se nije ostvarilo.

- Ne mislim da ćemo ga snimiti, ne kako sada stvari stoje. Will radi druge filmove i jednostavno mi se čini da se ovaj neće dogoditi - izjavio je Lawrence tada u intervjuu.

Naglo je i bez obrazloženja otkazan te je film dobio trajnu odgodu. Do danas je bilo neizvjesno što će se dogoditi, ali sada je obožavateljima pao kamen sa srca. Iako su malo stariji, možda malo sporiji i deblji, obećali su da neće iznevjeriti niti fanove ni redatelja koji se toliko dugo borio za njih.