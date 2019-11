Prošlo je 26 godina od Dadilje: Zvijezde serije ne skrivaju bore

Prva epizoda popularne serije 'Dadilja' emitirana je prije čak 26 godine. Glumci koji su utjelovili omiljene likove nastavili su sa svojim životima i karijerama.

Glavni lik Fran Fine utjelovila je Fran Drescher (62) koja je lik luckaste dadilje temeljila na sebi. Nakon 'Dadilje' verzije sebe glumila je u još dvije serije 'Život s Fran' i 'Sretno razvedeni', kratko je imala svoj talk show, a glumila je i u Las Vegasu u mjuziklu 'Rodgers & Hammerstein’s Cinderella'.

Drescher je nedavno priznala da je za vrijeme snimanja serije bila napadnuta i silovana te da joj mnoge epizode serije vraćaju bolne uspomene. Glumica je do kraja snimanja serije bila u braku s Peterom Marcom Jacobsonom (62), jednim od autora 'Dadilje'. Nakon razvoda on je objavio da je homoseksualac. Fran se više nije udavala, no njih dvoje ostali su bliski prijatelji.

Nakon snimanja serije Fran se izborila s rakom dojke, a svoju priču danas dijeli s milijunima mladih žena. Piše knjige i bavi se aktivizmom te humanitarnim radom.

Charles Shaughnessy (64) ili Maxwell Sheffield ostao je blizak s Fran te je nakon 'Dadilje' surađivao s njom i na seriji 'Sretno razvedeni' gdje je ponovno glumio njezinog partnera, to jest, bivšeg muža. On je nastavio karijeru na televiziji i posuđuje glas likovima iz crtića. Za svoju interpretaciju zlatne ribice u crtiću 'Stanley' dobio je i nagradu Emmy. Charles je hrabro zakoračio u novo doba i redovito piše blog.

Mnogima omiljenog lika, britanskog batlera Nilesa, zapravo je utjelovio Amerikanac Daniel Davies (73). Nakon serije posvetio se kazališnoj karijeri i glumio je u brojnim predstavama kako na Broadwayu tako i izvan njega, ali pojavio se i u brojnim serijama i filmovima. Prošle godine pojavio se u filmu 'Roses are Blind', a ove glumi u seriji 'The Good Fight'.

Lauren Lane (58) koja je glumila C. C. Babcock 2001. napustila je Hollywood i glumačku karijeru zamijenila onom profesorice. Kako kaže, željela je uspostaviti ravnotežu u životu, a obitelji i prijatelji puno su važniji od zarade. Radi kao asistentica profesora na Odjelu kazališta i plesa na Sveučilištu u Teksasu.

Najstariju Sheffieldovu kćer Maggie utjelovila je Nicholle Tom (41) čija karijera nakon serije nije baš krenula uzlaznom putanjom već se nastavila pojavljivati u serijama u epizodnim ulogama. Kao i Charles posuđuje svoj glas crtanim likovima, a glumi i u televizijskim dramama. Posljednja uloga bila joj je u prošlogodišnjem filmu 'F the Prom'.

Najmlađa članica glumačke ekipe 'Dadilje' imala je samo 13 godina kada je snimljena zadnja epizoda serije u kojoj je glumila Grace. Madeline Zima danas ima 34, a s zapažena je u svijetu filma također zbog uloge u seriji 'Kalifornikacija'. Glumila je i u 'Vampirskim dnevnicima', a prošle godine glumila je u filmu 'Painkillers'.

Jednako živopisan lik kao lik dadilje bila je i njezina majka Sylvia Fine koju je utjelovila Renée Taylor (86). Taylor smo gledali i u 'Kako sam upoznao vašu majku' kao lik Tedove susjede gospođe Matsen. Osim toga imala je gostujuće uloge u brojnim serijama.

