Prošlo je deset godina od smrti glazbenika koji je nevjerojatnim talentom zadužio svjetsku scenu

Prince, pravim imenom Prince Rogers Nelson, rođen je 7. lipnja 1958. godine u Minneapolisu. Potjecao je iz glazbene obitelji, njegov otac John Nelson bio je glazbenik, dok je majka Mattie Shaw bila jazz pjevačica. Upravo je obiteljsko okruženje snažno utjecalo na njegov rani interes za glazbu. Već kao dijete Prince je naučio svirati klavir, gitaru i bubnjeve, pokazujući izniman talent. Nakon razvoda roditelja proveo je dio mladosti kod susjeda, obitelji Anderson, gdje je dodatno razvijao svoj glazbeni talent. Tijekom srednje škole osnovao je bend Grand Central, koji će kasnije postati Champagne, zajedno s Andréom Cymoneom i Morrisom Dayem.

Imao je 18 godina kada je potpisao diskografski ugovor s kućom Warner Bros. Records i objavio debitantski album "For You". Već onda su svi ostali oduševljeni što je gotovo sve instrumente svirao samostalno. Prince je krajem 70-iih i početkom 80-ih godina objavio nekoliko uspješnih albuma među kojima su "Dirty Mind", "Controversy" i "1999".

Ipak, vrhunac popularnosti dosegao je 1984. godine albumom "Purple Rain". Album je poslužio kao soundtrack istoimenog filma i uključivao legendarne pjesme "Purple Rain", "When Doves Cry" i "Let's Go Crazy". Film Purple Rain osvojio je Oscara za najbolju originalnu glazbu, a Prince je postao globalna ikona zahvaljujući prepoznatljivom, ekscentričnom stilu. Nakon toga je nastavio nizati albume koji su pomicali granice žanrova. Njegova glazba bila je spoj funka, rocka, R&B-a, popa i elektronike, čime je postao jedan od najinovativnijih glazbenika svih vremena. Surađivao je i s brojnim kolegama među kojima su Sinéad O'Connor, The Bangles i Alicia Keys.

Početkom 90-ih Prince je ušao u sukob s diskografskom kućom Warner Bros. zbog kreativne slobode. Godine 1993. promijenio je ime u simbol poznat kao "Love Symbol", zbog čega su ga mediji nazivali "The Artist Formerly Known as Prince". Godine 2000. vratio se imenu Prince. Glazbenik se ponovno vratio u središte pozornosti 2004. godine kada je nastupio s Beyoncé na dodjeli Grammyja. Iste godine primljen je u Rock and roll Kuću slavnih. Njegov nastup na poluvremenu Super Bowla 2007. godine smatra se jednim od najboljih u povijesti.

Prince je bio poznat po povučenosti i privatnosti, no povezivali su ga s mnogim slavnim ženama tijekom karijere. Kim Basinger, Madonna, Vanity, Jill Jones, Sheila E., Carmen Electra i Susannah Melvoin samo su neke od njih.

S Mayte Garcijom dobio je sina koji je preminuo ubrzo nakon rođenja zbog rijetkog genetskog poremećaja, što je duboko utjecalo na glazbenika. Par se vjenčao 1996. godine kada je njoj bilo 22, a njemu 37 godina. Razišli su se četiri godine kasnije. Prince je godinu kasnije ponovno stao pred oltar s Manuelom Testolini, no ni njihov brak nije bio dugoga vijeka. Razišli su se 2005. Godine 2001. Prince je postao Jehovin svjedok, što je utjecalo i na njegov život i umjetnički izražaj.

Prince je preminuo 21. travnja 2016. u svom studiju Paisley Park u Minnesoti. Obdukcija je kasnije utvrdila da je uzrok smrti slučajno predoziranje fentanilom.