Tko bi ga upoznao, taj bi ga zavolio. Takav je bio Predrag Vušović, Dubrovčanin sa zagrebačkom adresom od 1979. godine, kad je došao na studij glume. Profesionalno, nitko mu nije mogao osporiti izvanserijski talent, dok je privatno bio čovjek kojeg nikakva slava, priznanja i nagrade nisu mogle promijeniti.

Stoga je vijest o njegovoj smrti od moždanog udara 17. veljače 2011. rastužila ne samo njegove kolege, prijatelje i obitelj nego i desetke tisuća njegovih obožavatelja. A obožavali su ga svi - ne samo kolege glumci nego i publika. Hrvatska scena ostala je tako bez jednog od ponajboljih glumaca.

Rođen je u Kotoru 29. kolovoza 1960., a s 12 godina odigrao je prvu ulogu Toma Sawyera na sceni Maloga kazališta Marina Držića u Dubrovniku, gdje je odrastao i završio osnovnu i srednju školu. Njegova sestra Zorica ispričala je da je u djetinjstvu obožavao igrati šah i tenis i da je pobjeđivao na natjecanjima, čak i bio prvak Dubrovnika.

- Kao najmlađi u obitelji bio je maza, ali oduvijek jako osjećajan - govori Zorica.

U Zagreb se preselio 1979. i diplomirao glumu na Akademiji dramskih umjetnosti, a onda se vratio u Dubrovnik, gdje je do 1996. bio u ansamblu dubrovačkog Kazališta Marina Držića. A onda se vratio u zagrebačko Gradsko dramsko kazalište Gavella. Mnogima će ostati u sjećanju kao čovjek koji je volio izlaske i noćne provode, iz čega je mnogo puta crpio inspiraciju za nezaboravne uloge.

Postao je zaštitno lice Dubrovačkih ljetnih igara, na kojima je znao nasmijati publiku minijaturama i improvizacijama na pozornici na kojoj je igrao i u “Dubrovačkoj trilogiji”, “Kafeteriji”, kao i tri puta u Držićevu “Dundu Maroju”, u kojem su ga angažirala tri različita redatelja - Krešo Dolenčić, Paolo Magelli i Ivica Kunčević. Za ulogu Pometa osvojio je nagradu Orlando.

Obožavao ga je i redatelj Vinko Brešan pa je igrao u filmovima “Kako je počeo rat na mom otoku” i “Maršal”. U Gavelli je odigrao u desetak predstava, a televizijska publika pamti ga iz serija “Bitange i princeze”, “Naša mala klinika”, “Odmori se, zaslužio si”, “Stipe u gostima” i mnogim drugim. Igrao je i u 40-ak filmova. Vječni dječak samo je razmišljao kako nasmijati i zabaviti druge.

- Znao je cijeli tekst ‘Dunda Maroja’ napamet i mogao je u svakom trenutku uskočiti u bilo koju ulogu. Jedina neispunjena želja bila mu je da igra Skupa, a to mu se ostvarilo 2008. godine u predstavi Matka Sršena ‘Darsa farsa’. Tog ljeta glumci HNK Zagreb igrali su u Dubrovniku ‘Dunda Maroja’, a Pređo se ušuljao u predstavu odjeven u starog škrca Skupa. Ispričala mi je to Vlasta Knezović na Pređinoj komemoraciji. Dakle, on se odjenuo u Skupa i, dok su glumci igrali ‘Dunda’, on je šutke prošetao pozornicom, a za njim je skakutala i neka mala mačka lutalica. Publika se najprije šokirala, a zatim prasnula u smijeh - priča Zorica Vušović.

Izvan kazališta Pređu se uvijek moglo vidjeti kako šeće sa svojim mješancem, psom Putom. Nakon Pređine smrti Zorica je čuvala Puta koji je godinama šetao Dubrovnikom tražeći svog Pređu.